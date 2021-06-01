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новостей
20:29
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
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Эксперт объяснил отказ Запада вооружать ВСУ

Армия
Эксперт объяснил отказ Запада вооружать ВСУ
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 июня. Военный эксперт Валентин Бадрак рассказал о проблемах, с которыми сталкивается Украина в вопросе оснащения своей армии западными образцами вооружения.

Киев в реальности не может рассчитывать на всеобъемлющую помощь Запада в вопросе оснащения своей армии новыми образцами вооружения иностранного производства. Такое мнение в эфире интернет-канала «UkrLife» высказал военный эксперт Валентин Бадрак. Он отметил, что далеко не все западные партнеры проявляют готовность оказывать помощь ВСУ. Те же, кто идет на этот шаг зачастую передают устаревшие образцы вооружения, которое в лучшем случае оказывается модернизированным.

«Там в большинстве случаев будут либо модернизированные, либо отремонтированные танки, модернизированные, отремонтированные бронетранспортеры, частично новые БТРы, частично новые радиолокаторы, немножко новых тактических беспилотников», — заявил Бадрак, с прискорбием отмечая крайне низкую ценность военного имущества, которое поступило в ВСУ от иностранных партнеров за последние семь лет.

Эксперт также подчеркнул, что лишь США, Великобритания и отчасти Канада проявляет готовность реально предоставлять украинцам свое оружие. При этом некоторые страны НАТО откровенно указывают на невозможность проведения подобных операций, как это можно было недавно наблюдать со стороны Германии.

«Все, остальные очень сдержанно к нам относятся. А в таких условиях быть зависимыми полностью —это очень рискованно», — резюмировал реальное положение дел в ВСУ Бадрак.

Ранее сообщалось, как под видом гуманитарной помощи на Украине осуществляются поставки в ВСУ наркотических средств.

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украина всу нато армия
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