Киев, 1 июня. Военный эксперт Валентин Бадрак рассказал о проблемах, с которыми сталкивается Украина в вопросе оснащения своей армии западными образцами вооружения.

Киев в реальности не может рассчитывать на всеобъемлющую помощь Запада в вопросе оснащения своей армии новыми образцами вооружения иностранного производства. Такое мнение в эфире интернет-канала «UkrLife» высказал военный эксперт Валентин Бадрак. Он отметил, что далеко не все западные партнеры проявляют готовность оказывать помощь ВСУ. Те же, кто идет на этот шаг зачастую передают устаревшие образцы вооружения, которое в лучшем случае оказывается модернизированным.

«Там в большинстве случаев будут либо модернизированные, либо отремонтированные танки, модернизированные, отремонтированные бронетранспортеры, частично новые БТРы, частично новые радиолокаторы, немножко новых тактических беспилотников», — заявил Бадрак, с прискорбием отмечая крайне низкую ценность военного имущества, которое поступило в ВСУ от иностранных партнеров за последние семь лет.

Эксперт также подчеркнул, что лишь США, Великобритания и отчасти Канада проявляет готовность реально предоставлять украинцам свое оружие. При этом некоторые страны НАТО откровенно указывают на невозможность проведения подобных операций, как это можно было недавно наблюдать со стороны Германии.

«Все, остальные очень сдержанно к нам относятся. А в таких условиях быть зависимыми полностью —это очень рискованно», — резюмировал реальное положение дел в ВСУ Бадрак.

Ранее сообщалось, как под видом гуманитарной помощи на Украине осуществляются поставки в ВСУ наркотических средств.