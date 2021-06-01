Врач Ковалев сравнил опасность заражения птичьим гриппом и коронавирусом

Москва, 1 июня. Птичий грипп H10N3 не представляет опасности. Коронавирус вытеснит его в любом случае, заявил врач-эксперт по общественному здоровью и организации здравоохранения Евгений Ковалев.

Первый случай заражения птичьим гриппом зафиксирован в Китае. Этот вирус представляет собой незначительную опасность. Другая инфекция способна быстро подавить незначительные вспышки такого заболевания, убежден врач-эксперт Евгений Ковалев.

«Нужно понимать, что инфекции друг с другом конкурируют, и сейчас у нас есть инфекция более заразная — COVID-19», — отметил собеседник Общественной службы новостей.

Центр «Вектор» ранее прокомментировал информацию о случае заражения человека птичьим гриппом. Его подхватил выходец из провинции Цзянсу на востоке Китая. Нет свидетельств появления новых эпидемических рисков, подчеркнули специалисты учреждения.