Киев, 1 июня. На Украине развели активную деятельность «черные археологи», которые по всей стране ищут вещи, имеющие историческую ценность, и продают их за границу.

Власти Украины не предпринимают никаких действий, чтобы бороться с рынком «черной археологии». В связи с этим в стране происходит массовое разграбление историко-культурных ценностей.

Некоторое время назад злоумышленники пытались вывезти за границу артефакты скифской эпохи. По оценке специалистов, их стоимость составляла не менее 40 тысяч долларов.

Через границу ценный груз должен был провезти курьер, однако при прохождении таможенного контроля в его личных вещах нашли 11 ювелирных украшений. Их конфисковали и передали в Музейный фонд Украины. По факту случившегося проводится досудебное расследование.

О существовании нелегальных черных кладоискателей известно уже давно. Их появление связывают с тем, что на развитие официальной археологической науки власти не выделяют необходимых средств из бюджета. Наука поддерживается лишь за счет отдельно взятых энтузиастов, а также благодаря взаимодействию с зарубежными учеными и спонсорами. Целью же черных кладоискателей является не исследование, а желание нажиться на исторических артефактах.

«Федеральное агентство новостей» также сообщало, что российские археологи нашли новые артефакты на месте Мамаева побоища.