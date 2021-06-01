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01 июня 20:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
Все новости

«Черные археологи» на Украине лишают страну культурного наследия

Общество
«Черные археологи» на Украине лишают страну культурного наследия
www.archaeolog.ru  /  Институт археологии Российской академии наук

Киев, 1 июня. На Украине развели активную деятельность «черные археологи», которые по всей стране ищут вещи, имеющие историческую ценность, и продают их за границу.

Власти Украины не предпринимают никаких действий, чтобы бороться с рынком «черной археологии». В связи с этим в стране происходит массовое разграбление историко-культурных ценностей.

Некоторое время назад злоумышленники пытались вывезти за границу артефакты скифской эпохи. По оценке специалистов, их стоимость составляла не менее 40 тысяч долларов.

Через границу ценный груз должен был провезти курьер, однако при прохождении таможенного контроля в его личных вещах нашли 11 ювелирных украшений. Их конфисковали и передали в Музейный фонд Украины. По факту случившегося проводится досудебное расследование.

О существовании нелегальных черных кладоискателей известно уже давно. Их появление связывают с тем, что на развитие официальной археологической науки власти не выделяют необходимых средств из бюджета. Наука поддерживается лишь за счет отдельно взятых энтузиастов, а также благодаря взаимодействию с зарубежными учеными и спонсорами. Целью же черных кладоискателей является не исследование, а желание нажиться на исторических артефактах.

«Федеральное агентство новостей» также сообщало, что российские археологи нашли новые артефакты на месте Мамаева побоища.

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украина археология кладоискатели
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