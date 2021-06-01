Прокуратура Украины завела уголовное дело из-за ссылки на порносайт в учебнике

Киев, 1 июня. По факту обнаружения в учебнике по украинскому языку за 10 класс ссылки на порносайт возбуждено уголовное производство, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она отметила, что нашумевший учебник использовался в рамках школьной программы с 2018 года. Пока не установлено, оказался веб-адрес в нем по ошибке или намеренно.

«Прокуроры надлежащим образом отреагировали и зарегистрировали уголовное производство по факту распространения среди несовершеннолетних материалов порнографического характера», — заявила генпрокурор в ходе межведомственного совещания во вторник, его трансляция велась на YouTube-канале генпрокуратуры.

Венедиктова также добавила, что сотрудники киберполиции уже заблокировали сайт, на который вела напечатанная ссылка.

Наличие адреса на порносайт в учебнике обнаружил его автор Александр Авраменко. Педагог, лингвист и литературовед также уточнил, что скандальная ссылка появилась в книге только в сентябре 2020 года, до этого она вела на сайт Новомиргородского района Кировоградской области.