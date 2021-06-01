Депутат Смолин объяснил важность кадров в сфере среднего образования

Москва, 1 июня. Ряд проблем, существующих в сфере образования России, назвал первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин.

Одной из них является недостаточное финансирование сферы. Также в школах по всей стране сталкиваются с нехваткой профессиональных кадров и бюрократизацией. Смолин обратил на это внимание в комментарии Общественной службе новостей.

«Деньги решают не все, все решают кадры. Согласно опросу Общероссийского народного фронта, который опросил 1300 учителей, 44% заявили, что в их школах не хватает математиков, 39% — что не хватает учителей иностранного языка», — рассказал парламентарий.

В топ-5 регионов Российской Федерации по доступности дополнительного образования вошли Мордовия, Рязанская, Магаданская и Костромская области, а также Камчатский край. Данными поделилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.