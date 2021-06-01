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01 июня 20:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
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Депутат Смолин объяснил важность кадров в сфере среднего образования

Общество
Депутат Смолин объяснил важность кадров в сфере среднего образования
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 1 июня. Ряд проблем, существующих в сфере образования России, назвал первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин.

Одной из них является недостаточное финансирование сферы. Также в школах по всей стране сталкиваются с нехваткой профессиональных кадров и бюрократизацией. Смолин обратил на это внимание в комментарии Общественной службе новостей.

«Деньги решают не все, все решают кадры. Согласно опросу Общероссийского народного фронта, который опросил 1300 учителей, 44% заявили, что в их школах не хватает математиков, 39% — что не хватает учителей иностранного языка», — рассказал парламентарий.

В топ-5 регионов Российской Федерации по доступности дополнительного образования вошли Мордовия, Рязанская, Магаданская и Костромская области, а также Камчатский край. Данными поделилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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