«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ

Москва, 1 июня. Генеральный директор российской страховой компании «Росгосстрах» Геннадий Гальперин и депутат Госдумы РФ, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно договору, членам профсоюза будут предоставляться специальные условия от «Росгосстраха» по добровольному страхованию здоровья, имущества, а также медицинских расходов при поездках по РФ и путешествиях в другие страны.

По словам Вострецова, организация подписала соглашение не просто с одним из крупнейших работодателей в России, а с самой надежной страховой компанией со столетней историей, действующей в интересах страны и ее граждан.

«Мы подписали соглашение не просто с одним из крупнейших работодателей в России, а с самой надежной страховой компанией со столетней историей, которая действует в интересах всего нашего государства и его граждан. Я уверен, что, благодаря нашему взаимодействию, различные услуги в сфере финансовой защиты и другие сервисы и скидки будут предоставляться не только членам нашего профобъединения, но и предприятиям, где эти люди работают», — сказал Вострецов.

Федеральное агентство новостей /

Депутат подчеркнул, что в ближайшем будущем позитивный опыт партнерства с «Росгосстрахом» будет содействовать законотворческому процессу в части дальнейшего развития страхования в России.

Гальперин, в свою очередь, объяснил, что подписание партнерского соглашения — хорошая возможность поддержать наших граждан, которые состоят в «Соцпроф», и членов их семей.

«Им будут предложены страховые услуги от старейшего российского страховщика по привлекательной цене. В планах «Росгосстраха» — дальнейшее расширение списка продуктов и услуг в интересах страхователей. Символично, что подписание документа происходит в год 100-летия компании, которая уже без малого век обеспечивает гражданам страны защиту от различных непредвиденных ситуаций, тем самым выполняя важную социальную функцию», — пояснил он.

Федеральное агентство новостей /

Ранее Сергей Вострецов в разговоре с ФАН отметил необходимость привлечения Росгвардии к охране школ. Трагедия в Казани заставила многих задуматься о разных вещах, в первую очередь эти размышления коснулись охраны учебных заведений.