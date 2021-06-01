Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 20:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
Все новости
01 июня 20:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
Все новости

«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ

  /   Обновлено: 01 июня 2021 20:23
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 1 июня. Генеральный директор российской страховой компании «Росгосстрах» Геннадий Гальперин и депутат Госдумы РФ, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно договору, членам профсоюза будут предоставляться специальные условия от «Росгосстраха» по добровольному страхованию здоровья, имущества, а также медицинских расходов при поездках по РФ и путешествиях в другие страны.

По словам Вострецова, организация подписала соглашение не просто с одним из крупнейших работодателей в России, а с самой надежной страховой компанией со столетней историей, действующей в интересах страны и ее граждан.

«Мы подписали соглашение не просто с одним из крупнейших работодателей в России, а с самой надежной страховой компанией со столетней историей, которая действует в интересах всего нашего государства и его граждан. Я уверен, что, благодаря нашему взаимодействию, различные услуги в сфере финансовой защиты и другие сервисы и скидки будут предоставляться не только членам нашего профобъединения, но и предприятиям, где эти люди работают», — сказал Вострецов.

«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поддержат граждан РФ
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат подчеркнул, что в ближайшем будущем позитивный опыт партнерства с «Росгосстрахом» будет содействовать законотворческому процессу в части дальнейшего развития страхования в России.

Гальперин, в свою очередь, объяснил, что подписание партнерского соглашения — хорошая возможность поддержать наших граждан, которые состоят в «Соцпроф», и членов их семей.

«Им будут предложены страховые услуги от старейшего российского страховщика по привлекательной цене. В планах «Росгосстраха» — дальнейшее расширение списка продуктов и услуг в интересах страхователей. Символично, что подписание документа происходит в год 100-летия компании, которая уже без малого век обеспечивает гражданам страны защиту от различных непредвиденных ситуаций, тем самым выполняя важную социальную функцию», — пояснил он.

«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поддержат граждан РФ
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее Сергей Вострецов в разговоре с ФАН отметил необходимость привлечения Росгвардии к охране школ. Трагедия в Казани заставила многих задуматься о разных вещах, в первую очередь эти размышления коснулись охраны учебных заведений.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
договор вострецов гальперин росгосстрах соцпроф
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 91823 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 54070 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 48189 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 40433 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 28232 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Рейтинг@Mail.ru