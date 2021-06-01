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01 июня 20:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
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Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
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Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
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Родственники Михаила Жванецкого забросили могилу писателя

Общество
Родственники Михаила Жванецкого забросили могилу писателя
wikipedia.org  /  Ukrainian Film Festival Ltd. / CC BY-SA 3.0

Москва, 1 июня. Место захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого засыпано сухой травой, а на могиле даже нет креста. Родственники не приходят на кладбище к артисту.

Писатель ушел из жизни 6 ноября 2020 года в возрасте 86-ти лет. Он умер из-за рака предстательной железы. Жванецкого с воинскими почестями похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила расположена рядом с местом захоронения актрисы Галины Волчек и режиссера Марка Захарова, передает «Комсомольская правда».

После смерти сатирик оставил огромное культурное наследие для страны и многомиллионное состояние для своих близких. Жванецкий был многодетным отцом. От третьей жены Натальи Суровой у него остался сын Дмитрий и еще у него есть пятеро внебрачных детей.

В 1976 году у писателя родилась дочь Ольга от его поклонницы. Позже знаменитость завязал роман с художницей Надеждой Гайдук, которая родила ему дочь Елизавету. В 1983 году родился внебрачный сын Андрей Рывкин. Он является соавтором фильма «Духless 2». Интересно, что с родным отцом он познакомился лишь в 11 лет. Кроме того, у Жванецкого еще есть сын Максим от сожительницы Венеры Умаровой и еще один внебрачный ребенок Григорий.

Несмотря на такое большое наследие никто не ухаживает за могилой сатирика. За скромной могилкой следит только дворник кладбища. Корреспонденты поинтересовались, посещает ли кто-то великого писателя, на что работник погоста пожал плечами и отметил, что просто выполняет свою работу.

Недавно вдова режиссера Бориса Грачевского показала, как выглядит его могила спустя четыре месяца после смерти. Захоронение ухожено и окружено роскошными венками и красными живыми розами.

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Все новости / Общество / Родственники Михаила Жванецкого забросили могилу писателя
могила жванецкий новодевичье кладбище
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