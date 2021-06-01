Родственники Михаила Жванецкого забросили могилу писателя

Москва, 1 июня. Место захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого засыпано сухой травой, а на могиле даже нет креста. Родственники не приходят на кладбище к артисту.

Писатель ушел из жизни 6 ноября 2020 года в возрасте 86-ти лет. Он умер из-за рака предстательной железы. Жванецкого с воинскими почестями похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила расположена рядом с местом захоронения актрисы Галины Волчек и режиссера Марка Захарова, передает «Комсомольская правда».

После смерти сатирик оставил огромное культурное наследие для страны и многомиллионное состояние для своих близких. Жванецкий был многодетным отцом. От третьей жены Натальи Суровой у него остался сын Дмитрий и еще у него есть пятеро внебрачных детей.

В 1976 году у писателя родилась дочь Ольга от его поклонницы. Позже знаменитость завязал роман с художницей Надеждой Гайдук, которая родила ему дочь Елизавету. В 1983 году родился внебрачный сын Андрей Рывкин. Он является соавтором фильма «Духless 2». Интересно, что с родным отцом он познакомился лишь в 11 лет. Кроме того, у Жванецкого еще есть сын Максим от сожительницы Венеры Умаровой и еще один внебрачный ребенок Григорий.

Несмотря на такое большое наследие никто не ухаживает за могилой сатирика. За скромной могилкой следит только дворник кладбища. Корреспонденты поинтересовались, посещает ли кто-то великого писателя, на что работник погоста пожал плечами и отметил, что просто выполняет свою работу.

Недавно вдова режиссера Бориса Грачевского показала, как выглядит его могила спустя четыре месяца после смерти. Захоронение ухожено и окружено роскошными венками и красными живыми розами.