В США заявили о выводе трети своих войск из Афганистана

Доха, 1 июня. Представители Центрального командования США сообщили о выводе более чем 30% подразделений американской армии из Афганистана.

Полный вывод всех боевых частей Вооруженных сил США, дислоцированных в горной стране, должен быть завершен к 11 сентября 2021 года, такую цель поставил перед Пентагоном президент США Джо Байден.

Американская операция «Несокрушимая свобода» в Афганистане началась в октябре 2001 года и стала самой длительной военной кампанией в истории США. За ее время, по официальным данным, погибли не менее 2400 военнослужащих Америки и как минимум 21 тыс. мирных афганцев.

Ранее сообщалось, что афганское движение «Талибан»1 (запрещено на территории Российской Федерации) больше не имеет поводов для продолжения насилия в стране, об этом заявил министр обороны Афганистана Асадулла Халид.

1 Организация запрещена на территории РФ.