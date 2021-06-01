Мария Погребняк пригрозила «разнести» YouTube-канал Сурена Каграманова

Москва, 1 июня. Жена футболиста Павла Погребняка, блогер и светская львица Мария Погребняк пригрозила журналисту Сурену Каграманову, которому она дала интервью для YouTube-канала «Лучше — правду».

В интервью знаменитость рассказала об отношениях с супругом, дала советы по сохранению брака и поделилась другими личными подробностями. Однако во время беседы Погребняк поступил звонок, и этот личный разговор тоже записали. Более того, телефонную беседу собирались вставить в интервью. Узнав об этом, блогер пришла в ярость. Она записала обращение к Каграманову в Instagram Stories.

«Если ты это сейчас выложишь, я не буду отказываться от своих слов. Я разнесу твой канал, я удалю даже твой канал на YouTube, и ты будешь нести за это ответственность», — заявила светская львица.

Сам Каграманов пытался позвонить Погребняк, но она не брала трубку. В итоге ему тоже пришлось обращаться к жене футболиста через Instagram Stories, и разборки окончательно перешли в публичное поле. При этом некоторые поклонники посчитали эту ситуацию пиар-ходом.

Мария Погребняк ранее рассказывала подписчикам об ошибке молодости. Для этого ей даже пришлось раздеться и продемонстрировать тело.