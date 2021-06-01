Обрабатывающая промышленность России выросла по итогам мая

Москва, 1 июня. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в мае 2021 года вырос с 50,4 до 51,9 пункта, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Как отмечают эксперты, улучшение деловой активности в обрабатывающей промышленности в мае было скромным, но самым резким за последние два года. Майские показатели также говорят о пятом подряд расширении в отрасли.

Показатель индекса PMI выше 50 пунктов говорит о росте экономической активности, а ниже — о спаде. Рост производства ускорился в мае на фоне возобновления заказов и более сильного клиентского спроса, считают авторы доклада. По прогнозу Markit, рост промышленного производства в РФ к концу 2021 года составит 3%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что отечественная промышленность успешно справилась с вызовами пандемии. По его словам, значительных успехов добились предприятия обрабатывающей отрасли.