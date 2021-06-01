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01 июня 20:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
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На Кипре без вести пропала туристка из России

Происшествия
На Кипре без вести пропала туристка из России
pixabay.com

Никосия, 1 июня. Полиция Республики Кипр почти неделю разыскивает 56-летнюю россиянку. Женщина отдыхала в Ларнаке и с 26 мая перестала выходить на связь.

Российская туристка, которая должна была покинуть Кипр 29 мая, бесследно исчезла. Правоохранители пытаются получить информацию, которая поможет им в поисках гражданки.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении 56-летней женщины, просят обратиться в одно из отделений полиции Ларнаки. Правоохранители уже разместили фотографию россиянки.

Ранее ФАН сообщал о пропавшей американке, которую нашли в палатке в лесу. Женщина питалась травами и мхом. Иностранка числилась пропавшей без вести с ноября 2020 года.

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туристы кипр отдых исчезновение
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