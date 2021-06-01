На Кипре без вести пропала туристка из России

Никосия, 1 июня. Полиция Республики Кипр почти неделю разыскивает 56-летнюю россиянку. Женщина отдыхала в Ларнаке и с 26 мая перестала выходить на связь.

Российская туристка, которая должна была покинуть Кипр 29 мая, бесследно исчезла. Правоохранители пытаются получить информацию, которая поможет им в поисках гражданки.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении 56-летней женщины, просят обратиться в одно из отделений полиции Ларнаки. Правоохранители уже разместили фотографию россиянки.

Ранее ФАН сообщал о пропавшей американке, которую нашли в палатке в лесу. Женщина питалась травами и мхом. Иностранка числилась пропавшей без вести с ноября 2020 года.