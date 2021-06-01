Следствие будет настаивать на аресте Андрея Пивоварова

Краснодар, 1 июня. Подозреваемый Андрей Пивоваров 2 июня может отправиться в СИЗО. На этой мере пресечения будет настаивать следствие в ходе судебного заседания.

О такой позиции правоохранителей заявила бывший координатор нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Татьяна Усманова. Данную структуру ранее возглавлял сам Пивоваров. Он подозревается в сотрудничестве с нежелательной НКО. В августе прошлого года фигурант призывал широкие массы поддержать проект «Открытой России».

Между тем его сторонники надеются на домашний арест для своего «кумира». Они уже изучают объявления с целью снять ему квартиру, где бы он находился на период следствия, сообщал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ