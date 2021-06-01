Москва и Петербург объединятся, чтобы помочь бизнесу и инвесторам пережить пандемию

Пандемия COVID-19 обнажила проблемы в бизнес-среде. Как отметила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, так называемые «домушники» не позволяют экономике России выйти на новый уровень.

«Конечно, есть в бизнес-сообществе проблемы. Например, в бьюти-индустрии очень многие уходят в тень. Конечно, тяжело конкурировать крупному и легальному бизнесу с теми надомниками и самозанятыми, которые не попадают ни под какие проверки. Есть проблема ухода в тень бизнеса», — подчеркнула Минеева.

По ее словам, на сегодняшний день одной из важнейших задач для федеральной власти является поддержка малого и среднего бизнеса. Бизнес-омбудсмен пояснила, что сейчас ведется узкоотраслевая работа с каждым отраслевым бизнес-объединением.

«Мы ведем узкоотраслевую работу с каждым отраслевым бизнес-объединением, формируем дорожную карту по оздоровлению экономики отдельного сектора. Ресторанный бизнес говорит, что нужен спецрежим либо обнуление НДС, чтобы перестать торопиться и выйти на хороший оборот, вернуться к тому уровню выручки, который был до пандемии», — отметила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве.

Слова бизнес-омбудсмена поддержал председатель инвестиционного совета, директор АНО «Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии» Семен Багдасаров. Он считает, что необходимо инвестировать в регионы.

«Восстановление экономики – это предельно важно. Если не будет восстановлена экономика, то будет много недовольных. Крайне важно развивать мелкий и средний бизнес. Он у нас в достаточно непростой ситуации, — заявил он. — Ну, не могут все люди поехать в Москву или какой-нибудь крупный город. Они должны работать в том городе, где они находятся».

Для решения актуальных проблем в сфере предпринимательства Петербург и Москва объединят усилия. На заседании было объявлено о создании Инвестклуба «Москва — Санкт-Петербург», который позволит объединить усилия двух городов для укрепления общего инвестиционного климата.