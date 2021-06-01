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01 июня 21:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
21:03
Шоу-бизнес
Актер Станислав Садальский возмутился поведением Марии Максаковой
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Москва и Петербург объединятся, чтобы помочь бизнесу и инвесторам пережить пандемию

ФАН-ТВ
Москва и Петербург объединятся, чтобы помочь бизнесу и инвесторам пережить пандемию

Пандемия COVID-19 обнажила проблемы в бизнес-среде. Как отметила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, так называемые «домушники» не позволяют экономике России выйти на новый уровень.

 «Конечно, есть в бизнес-сообществе проблемы. Например, в бьюти-индустрии очень многие уходят в тень. Конечно, тяжело конкурировать крупному и легальному бизнесу с теми надомниками и самозанятыми, которые не попадают ни под какие проверки. Есть проблема ухода в тень бизнеса», — подчеркнула Минеева.

По ее словам, на сегодняшний день одной из важнейших задач для федеральной власти является поддержка малого и среднего бизнеса. Бизнес-омбудсмен пояснила, что сейчас ведется узкоотраслевая работа с каждым отраслевым бизнес-объединением.

«Мы ведем узкоотраслевую работу с каждым отраслевым бизнес-объединением, формируем дорожную карту по оздоровлению экономики отдельного сектора. Ресторанный бизнес говорит, что нужен спецрежим либо обнуление НДС, чтобы перестать торопиться и выйти на хороший оборот, вернуться к тому уровню выручки, который был до пандемии», — отметила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве.

Слова бизнес-омбудсмена поддержал председатель инвестиционного совета, директор АНО «Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии» Семен Багдасаров. Он считает, что необходимо инвестировать в регионы.

«Восстановление экономики – это предельно важно. Если не будет восстановлена экономика, то будет много недовольных. Крайне важно развивать мелкий и средний бизнес. Он у нас в достаточно непростой ситуации, — заявил он. — Ну, не могут все люди поехать в Москву или какой-нибудь крупный город. Они должны работать в том городе, где они находятся».

Для решения актуальных проблем в сфере предпринимательства Петербург и Москва объединят усилия. На заседании было объявлено о создании Инвестклуба «Москва — Санкт-Петербург», который позволит объединить усилия двух городов для укрепления общего инвестиционного климата.

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Все новости / ФАН-ТВ / Москва и Петербург объединятся, чтобы помочь бизнесу и инвесторам пережить пандемию
экономика семен багдасаров бизнес татьяна минеева
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