Изменщица погибла от рук любимого мужчины в Курской области

Курск, 1 июня. Мужчина забил до смерти свою сожительницу после того, как узнал об ее измене. Как стало известно ФАН, подозреваемый сам вызвал полицию после инцидента.

Чрезвычайное происшествие со смертельным исходом случилось в Щиграх Курской области. В полицию обратился мужчина и сообщил, что нашел свою возлюбленную мертвой. Он также пояснил, что за день до смерти сильно ее избил. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и медики. Врачи зафиксировали смерть местной жительницы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебные экспертизы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Курской области Наталья Зарубина.

Правоохранители смогли выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

«Подозреваемый ранее был судим за аналогичное противоправное деяние. «Он сильно избил человека и через некоторое время тот умер», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Мужчина и сожительница возвращались к нему на квартиру, где совместно проживали несколько лет. Он стал говорить, что узнал о ее измене».

Между парочкой прямо на улице началась серьезная перепалка. Женщина в пылу гнева объяснила, что пошла на такой шаг из-за того, что он никчемный мужчина. После таких обидных слов глаза подозреваемого налились кровью, и он нанес сожительнице сильный удар локтем в голову.

«Пострадавшая потеряла сознание и упала на асфальт. 36-летний любовник отправился домой. Через некоторое время свидетель происшествия привел женщину домой к подозреваемому», — дополнил источник.

Рецидивист решил отвести свою даму сердца домой, где проживает их совместная дочь с бабушкой. Однако на следующий день женщина вернулась обратно и попросила денег на выпивку.

«Это окончательно взбесило мужчину. Он несколько раз ударил свою жертву ногой в голову. Она, как и в первый раз, потеряла сознание. После этого мужчина оделся и пошел ночевать к друзьям», — резюмировал источник.

На следующий день подозреваемый вернулся и обнаружил, что тело сожительницы уже окоченело. Стало понятно, что она мертва. Хозяин квартиры вызвал правоохранительные органы и на допросе дал признательные показания. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.