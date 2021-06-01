Изменщица погибла от рук любимого мужчины в Курской области

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 20:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
Все новости
01 июня 20:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
Все новости

Изменщица погибла от рук любимого мужчины в Курской области

Происшествия
Изменщица погибла от рук любимого мужчины в Курской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Курск, 1 июня. Мужчина забил до смерти свою сожительницу после того, как узнал об ее измене. Как стало известно ФАН, подозреваемый сам вызвал полицию после инцидента.

Чрезвычайное происшествие со смертельным исходом случилось в Щиграх Курской области. В полицию обратился мужчина и сообщил, что нашел свою возлюбленную мертвой. Он также пояснил, что за день до смерти сильно ее избил. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и медики. Врачи зафиксировали смерть местной жительницы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебные экспертизы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Курской области Наталья Зарубина.

Правоохранители смогли выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

«Подозреваемый ранее был судим за аналогичное противоправное деяние. «Он сильно избил человека и через некоторое время тот умер», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Мужчина и сожительница возвращались к нему на квартиру, где совместно проживали несколько лет. Он стал говорить, что узнал о ее измене».

Между парочкой прямо на улице началась серьезная перепалка. Женщина в пылу гнева объяснила, что пошла на такой шаг из-за того, что он никчемный мужчина. После таких обидных слов глаза подозреваемого налились кровью, и он нанес сожительнице сильный удар локтем в голову.

«Пострадавшая потеряла сознание и упала на асфальт. 36-летний любовник отправился домой. Через некоторое время свидетель происшествия привел женщину домой к подозреваемому», — дополнил источник.

Рецидивист решил отвести свою даму сердца домой, где проживает их совместная дочь с бабушкой. Однако на следующий день женщина вернулась обратно и попросила денег на выпивку.

«Это окончательно взбесило мужчину. Он несколько раз ударил свою жертву ногой в голову. Она, как и в первый раз, потеряла сознание. После этого мужчина оделся и пошел ночевать к друзьям», — резюмировал источник.

На следующий день подозреваемый вернулся и обнаружил, что тело сожительницы уже окоченело. Стало понятно, что она мертва. Хозяин квартиры вызвал правоохранительные органы и на допросе дал признательные показания. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Изменщица погибла от рук любимого мужчины в Курской области
уголовное дело смерть избиение курская область
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 91823 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 54070 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 48189 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 40433 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 28232 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Рейтинг@Mail.ru