Подозреваемый в сексуальном насилии житель Ленобласти сам вызвал полицию

Санкт-Петербург, 1 июня. Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя города Волхов. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера.

Вечером в дежурную часть поступило сообщение от горожанина. Мужчина утверждал, что в его квартиру ломятся неизвестные люди, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что несколькими часами ранее заявитель заманил к себе в квартиру несовершеннолетних брата и сестру. Дети были подвержены сексуальному насилию. Возбуждено уголовное дело, фигурант помещен в изолятор.

Полицейские задержали 33-летнего мужчину в Москве. Злоумышленник приставал к трехлетней девочке на детской площадке, сообщал ФАН.