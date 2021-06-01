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01 июня 20:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
20:07
Армия
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Гоген Солнцев назвал тайный роман Прусикина и Таюрской «вопросом менеджмента»

Шоу-бизнес
Гоген Солнцев назвал тайный роман Прусикина и Таюрской «вопросом менеджмента»
Федеральное агентство новостей  /  @sonyatayurskaya / @iliyaprusikin

Москва, 1 июня. Шоумен Гоген Солнцев считает, что участники Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская поступили правильно, что не афишировали роман, ведь это могло негативно отразиться на группе.

Солнцев уверен, что отношения коллег завязались на фоне стресса из-за конкурса «Евровидение». По словам шоумена, коллеги, которые находились на эмоциях, просто нашли друг в друге поддержку. В недавнем интервью солистка Little Big Софья Таюрская рассказала, что ее роман с Прусикиным начался в прошлом году, когда музыкант официально развелся с женой Ирой Смелой.

Однако поклонники сомневаются в правдивости слов Таюрской. Они уверены, что отношениях коллег вышли за рамки дружеских и рабочих гораздо раньше, что и стало причиной развода Прусикина. Этого мнения придерживается и Солнцев. По его словам, лидер Little Big сработал по «старой схеме» — хотел сначала присмотреться к новой возлюбленной.

«Ильич — молодец, по-хитрому сделал: не уходя от жены, начал на стороне роман крутить и смотреть, где получше. Так все мужики делают. Потому что уйдешь от жены — а вдруг с любовницей не уживешься, когда пройдет месяц эйфории. Надо подождать, присмотреться друг к другу, поэтому и скрывали», — высказался шоумен в интервью Life.

Кроме того, Солнцев уверен, что Прусикин также рассматривал сокрытие новых отношений как «вопрос менеджмента». Группа бы лишилась 25% своей аудитории, если бы музыкант раскрыл роман с Таюрской.

После выхода интервью участницы Little Big бывшая жена Прусикина записала провокационное сообщение. Она поделилась в Instagram видео, в котором обращается к человеку, когда-то близкому и дорогому ей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гоген Солнцев назвал тайный роман Прусикина и Таюрской «вопросом менеджмента»
отношения солнцев роман Прусикин таюрская
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