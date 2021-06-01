Гоген Солнцев назвал тайный роман Прусикина и Таюрской «вопросом менеджмента»

Москва, 1 июня. Шоумен Гоген Солнцев считает, что участники Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская поступили правильно, что не афишировали роман, ведь это могло негативно отразиться на группе.

Солнцев уверен, что отношения коллег завязались на фоне стресса из-за конкурса «Евровидение». По словам шоумена, коллеги, которые находились на эмоциях, просто нашли друг в друге поддержку. В недавнем интервью солистка Little Big Софья Таюрская рассказала, что ее роман с Прусикиным начался в прошлом году, когда музыкант официально развелся с женой Ирой Смелой.

Однако поклонники сомневаются в правдивости слов Таюрской. Они уверены, что отношениях коллег вышли за рамки дружеских и рабочих гораздо раньше, что и стало причиной развода Прусикина. Этого мнения придерживается и Солнцев. По его словам, лидер Little Big сработал по «старой схеме» — хотел сначала присмотреться к новой возлюбленной.

«Ильич — молодец, по-хитрому сделал: не уходя от жены, начал на стороне роман крутить и смотреть, где получше. Так все мужики делают. Потому что уйдешь от жены — а вдруг с любовницей не уживешься, когда пройдет месяц эйфории. Надо подождать, присмотреться друг к другу, поэтому и скрывали», — высказался шоумен в интервью Life.

Кроме того, Солнцев уверен, что Прусикин также рассматривал сокрытие новых отношений как «вопрос менеджмента». Группа бы лишилась 25% своей аудитории, если бы музыкант раскрыл роман с Таюрской.

После выхода интервью участницы Little Big бывшая жена Прусикина записала провокационное сообщение. Она поделилась в Instagram видео, в котором обращается к человеку, когда-то близкому и дорогому ей.