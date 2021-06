Во Франции предъявили обвинения сестре убитого полицейскими Адама Траоре

Париж, 1 июня. Семья погибшего после задержания полицией в 2016 году молодого чернокожего француза по имени Адама Траоре до сих пор не может добиться осуждения офицеров, действия которых привели к его гибели. Более того — недавно его сестре Ассе Траоре были предъявлены обвинения в «распространении порочащих сведений» из-за того, что она назвала имена троих полицейских, участвовавших в задержании, сообщает RFI.

Адама Траоре погиб в июле 2019 года после того как сотрудники управления полиции в городе Бомон-Сюр-Уаз остановили его с братом для проверки документов. У жертвы не было с собой документов, Траоре попытался сбежать, но был настигнут. При задержании все трое полицейских навалились на него. Он встал сам, однако уже по прибытии в полицейский участок потерял сознание и вскоре скончался, несмотря на оказываемую ему медицинскую помощь.

Члены семьи Траоре уверены, что причиной гибели стало грубое обращение полицейских. Были организованы массовые акции в поддержку семьи Адамы Траоре.

В марте 2021 года — спустя почти пять лет после гибели — был опубликован отчет экспертов, согласно которому Адама Траоре умер из-за давления на грудь и спину и блокировки дыхания. 24-летний афрофранцуз, таким образом, стал жертвой удушья, причиненного полицейским, наподобие американца Джорджа Флойда.

In France, just like in the United States the police are a racist arm of fascism. Massive protests taking place are primarily over the street execution of Adama Traoré, whose murder by police is unpunished. End impunity worldwide. #ICantBreathe #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter pic.twitter.com/lHY0HLCBwu

Французская полиция полностью отрицает какие-либо неправильные действия офицеров. Ассе Траоре пришлось предстать перед судом за «распространение порочащих сведений». По данным NPR, ее поддерживала большая толпа активистов, собравшихся перед зданием суда.

Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) объявила в своем Telegram-канале, что считает смерть Адамы Траоре очевидным случаем полицейского произвола и жестокости. Тот факт, что за пять лет не было вынесено никакого судебного решение, говорит о том, что французская власть настроена защитить жестоких полицейских и осудить простых людей.

Правозащитники обратились за разъяснениями по текущему делу к главе МВД Франции Дарманену, главе Минюста Дюпону-Моретти и премьер-министру Жану Кастексу за разъяснениями. ФБР готова предоставить необходимую информационную и правовую помощь членам семьи жертвы.

Doctors found French police tactics likely played a role in the death of a Black man killed by police in 2016.



3 officers held #AdamaTraore down for an ID check. He was left handcuffed unconscious on the floor for 2 hrs.



French police are 20x more likely to stop Black/Arab men. pic.twitter.com/ih3Yzpn7gh