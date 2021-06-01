Американцы разгадали секрет российских «некомфортных сигналов» для США

Вашингтон, 1 июня. Руководство США получило от России некомфортные сигналы накануне переговоров лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, считают американские эксперты.

Москва воспринимает военную активность сил Североатлантического альянса в качестве угрозы, что является причиной усиления обороноспособности ВС России вблизи рубежей стран Европы, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи американского журналиста Джейкоба Джея для The International Business Times. Он сослался на слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который анонсировал появление 20 новых подразделений в составе Западного военного округа. Министр добавил, что Запад буквально рушит систему глобальной безопасности, ввиду чего Москве приходится адекватно реагировать на это и предпринимать ответные шаги.

Отношения между Россией и США стали еще более нестабильными после того, как главой Белого дома стал Джо Байден, отметил Джей. Автор публикации напомнил о словах заместителя руководителя МИД РФ Сергея Рябкова, который заявил, что Москва направит Вашингтону неудобные сигналы накануне встречи Путина и Байдена. Аналитик разгадал секрет российских сигналов для Соединенных Штатов: журналист считает, что этими «посланиями» стали планы Москвы по развертыванию вблизи европейских рубежей новейших российских вооружений.

«Ряд сигналов из Москвы — я не говорю о встрече на самом высоком уровне — для них будет некомфортен, в том числе в ближайшие дни», — констатировал Рябков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прорыв в отношениях между РФ и Соединенными Штатами после переговоров глав двух государств едва ли возможен. Он уточнил, что Путин и Байден в ходе встречи обменяются мнениями об угрозах, которые наблюдаются обеими сторонами.