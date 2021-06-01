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01 июня 20:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
20:07
Армия
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Американцы разгадали секрет российских «некомфортных сигналов» для США

Политика
Американцы разгадали секрет российских «некомфортных сигналов» для США
pixabay.com  /  essuera

Вашингтон, 1 июня. Руководство США получило от России некомфортные сигналы накануне переговоров лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, считают американские эксперты.

Москва воспринимает военную активность сил Североатлантического альянса в качестве угрозы, что является причиной усиления обороноспособности ВС России вблизи рубежей стран Европы, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи американского журналиста Джейкоба Джея для The International Business Times. Он сослался на слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который анонсировал появление 20 новых подразделений в составе Западного военного округа. Министр добавил, что Запад буквально рушит систему глобальной безопасности, ввиду чего Москве приходится адекватно реагировать на это и предпринимать ответные шаги.

Отношения между Россией и США стали еще более нестабильными после того, как главой Белого дома стал Джо Байден, отметил Джей. Автор публикации напомнил о словах заместителя руководителя МИД РФ Сергея Рябкова, который заявил, что Москва направит Вашингтону неудобные сигналы накануне встречи Путина и Байдена. Аналитик разгадал секрет российских сигналов для Соединенных Штатов: журналист считает, что этими «посланиями» стали планы Москвы по развертыванию вблизи европейских рубежей новейших российских вооружений.

«Ряд сигналов из Москвы — я не говорю о встрече на самом высоком уровне — для них будет некомфортен, в том числе в ближайшие дни», — констатировал Рябков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прорыв в отношениях между РФ и Соединенными Штатами после переговоров глав двух государств едва ли возможен. Он уточнил, что Путин и Байден в ходе встречи обменяются мнениями об угрозах, которые наблюдаются обеими сторонами.

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путин россия сша рябков байден неудобные сигналы
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