Власти Крыма не намерены обсуждать с Киевом статус полуострова

Симферополь, 1 июня. Статус российского Крыма не будет обсуждаться с украинской властью. Об этом заявил депутат парламента полуострова Юрий Гемпель.

Политик прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского об объединенной площадке. Глава государства предложил провести комплексные переговоры по Крыму, Донбассу и «Северному потоку — 2».

«Складывается ощущение, что Зеленский живет в параллельном мире», — считает Гемпель.

Киеву пора признать, что полуостров вернулся в Россию. По этой причине никто не будет обсуждать с Украиной вопросы, которые касаются Крыма. Однако можно начать переговоры о налаживании приграничного сотрудничества, подчеркнул Гемпель. По его словам, жители полуострова семь лет назад сделали окончательный выбор на референдуме, передает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал открытие авиарейсов в Крым. Сейчас вопрос прорабатывается в профильных ведомствах.