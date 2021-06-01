Раскопки языческого могильника начнутся в Мордовии

Саранск, 1 июня. Совсем скоро в Рузаевский район Мордовии на раскопки приедут археологи из Липецка. Работы по поиску древних предметов начнутся на могильнике, обнаруженном строителями в прошлом году.

По словам сотрудника отдела археологии НИИ при правительстве Мордовии Виктора Вихляева, у села Левжа найдены останки мордвы приблизительно XVII века. О царящем в то время язычестве говорят и сами находки в разрушенных строителями могилах.Погребение проводили не по христианскому обряду.

«Христиане не хоронили умерших людей вместе с предметами. А здесь мы видим горшки. Причем это русская гончарная белоглиняная керамика XVII века. Найдены обломки накосников, серебряные монеты. В те годы так называемы «чешуйки» чеканили все царицы. Мне показывали найденный там сюлгам — застежку с изогнутыми концами. Такие украшения появились у мордвы еще в начале первого тысячелетия до нашей эры. Лопасти с орнаментом, бусы, пуговицы тоже относятся к этому времени», — рассказал Виктор Вихляев.

Федеральное агентство новостей / Артем Комаров

Эта застежка встречается у мордвы-мокши, которая проживала ранее на территории Нижегородской области и ближайших к ней районах. Представители этноса переселялись от города Темников ближе к Саранску именно в XVII веке.

«Могильников этой эпохи у нас в республике очень много. Я лично участвовал в раскопках в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. А вот самые древние мордовские памятники относятся к третьему веку и расположены они на территории Пензенской и Нижегородской областей. Древние люди не признавали административных границ. А вот на территории Мордовии самое старинное захоронение — это Андреевский курган. Это так называемый предмордовский могильник. Там находилось пришлое население — кочевники. Их хоронили по несколько человек вместе с мечами. Ямы обкладывали деревьями», — поделился историк.

По словам ученого, сохранить памятники археологии стало сложнее после распада Советского союза. Сегодня места обитания древней мордвы, некогда богатые исторически ценными артефактами, почти полностью разграблены. Черные копатели, вооружившись металлоискателями и лопатами, в поисках наживы приезжают к могильникам. Что больше всего удивляет Виктора Вихляева, так это возможность в открытую продавать предметы старины как на интернет-площадках, так и в магазинах.

Ранее ФАН писал, что в Нижегородской области ведутся археологические раскопки. Историки обнаружили стоянки древних охотников и рыболовов на месте строительства трассы М-12.