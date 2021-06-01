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новостей
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
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Армия
Разведчики танковой армии ЗВО организовали показательные выступления в День защиты детей
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Психолог: Не надо насильно тащить ребенка в лагерь

Общество
Психолог: Не надо насильно тащить ребенка в лагерь
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В Международный день защиты детей на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили проблему детского отдыха. Гость студии, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева рассказала, как организовать летний отдых ребенка с пользой и в безопасных условиях.

Летние каникулы длятся три месяца, этого времени достаточно, чтобы сочетать разные виды отдыха, а не ограничиваться одним, уверена Татьяна Яничева. 

«Это достаточный срок, чтобы и в лагерь съездить, и поработать, подготовиться к новому учебному году. Это если рассматривать теоретически. Но в жизни родители всегда отталкиваются от таких факторов, как финансовые возможности, наличие бабушек и дедушек, собственные планы. Поэтому решение надо принимать взвесив все факторы», — сказала она.

При этом психолог обратила внимание: если речь идет об организации отдыха детей старше 12 лет, то лучше все обсудить с ними и принять совместное решение. 

По ее мнению, самое страшное — это случаи, когда ребенок на летний период предоставлен сам себе. В этом случае есть риск, что у него появятся «опасные друзья». Поэтому, даже если нет возможности вывезти его в детский лагерь, надо придумать полезное занятие или хобби. Это могут быть различные секции и краткосрочные курсы. Если же ребенок не рвется к новым опасным знакомствам, но все время проводит дома за компьютером — это тоже должно обеспокоить родителей.

«Это ловушка для родителей: сидит дома, и вроде нет дурной компании, но история может обернуться плохо. Это значит, что у ребенка сужен круг интересов, а чем старше становится человек, тем сложнее возродить и сформировать интересы. С большой вероятностью у ребенка потом все будет плохо в общении. Плюс это вредно для здоровья», — добавила она.

В выборе детского лагеря для своего чада родителям следует быть аккуратными. Психолог рекомендовала изучить все отзывы об организации, напрямую заранее связаться с администрацией, узнать, кто будет вожатым. Важно просто познакомиться с сотрудниками учреждения, куда отправится ребенок, чтобы понять, насколько они внимательны и заботливы. 

«Сейчас век информации. Даже в тех лагерях, где строгие правила, выделяется час на звонки родителям. Если вы чувствуете, что ребенка что-то тревожит, нужно выходить на взрослых и решать проблему. Если же все хорошо и ребенок примет позитивный опыт в лагере — это будет очень ценный опыт, который укрепит его уверенность в себе», — объяснила Яничева.

Психолог: Не надо насильно тащить ребенка в лагерь
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

В то же время она призвала воздержаться от услуг неаккредитованных лагерей, поскольку в них чаще всего за дело берутся равнодушные люди, у которых одна цель — как можно больше заработать. По ее мнению, работать с детьми должны профессионально подготовленные люди, в ином случае это риск не только для физического здоровья ребенка, но и для психологического.

Но иногда даже в хорошем лагере ребенок себя чувствует неуютно. Чаще всего, по словам психолога, обратно домой просятся дети, которые изначально не хотели туда ехать, либо те, для кого такая поездка стала первой. Поэтому силком тащить ребенка в летний лагерь не стоит, и если уж родители пообещали в случае чего забрать его, то лучше выполнить обещание.

«В этом году возможностей отправить детей в летний лагерь стало больше. В государственных учреждениях точно есть квоты для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и многодетных. Дополнительная возможность появилась и благодаря льготам. В этом году кешбэк за путевку в детский лагерь может доходить до 20 тысяч рублей. Но даже если не получается воспользоваться услугами коммерческого лагеря, в городе много доступных социальных программ в подростковых клубах, при домах творчества, где ребенок будет занят», — рассказала Яничева.

Психолог: Не надо насильно тащить ребенка в лагерь
pixabay.com  / 

Лето — это не только отдых, но и подготовка к новому учебному году. Однако не стоит наполнять этот период ежедневными нотациями и упреками. По словам психолога, родитель должен договориться с ребенком о режиме выполнения заданий, которые должны быть дозированы. Не стоит устраивать продолжение учебного года.

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Все новости / Общество / Психолог: Не надо насильно тащить ребенка в лагерь
психолог каникулы детский отдых детские лагеря яничева
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