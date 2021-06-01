Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки

Москва, 1 июня. Идея Минпромторга оборудовать машины попавшихся в нетрезвом виде водителей алкозамками здравая, но ее трудно воплотить в жизнь, считает координатор «Трезвой России» Равиль Садриев.

В министерстве предлагают начать радикально бороться с пьянством за рулем и устанавливать в автомобилях водителей, которые попадались нетрезвыми, специальные алкозамки. Эти устройства блокируют зажигание, если водитель пытается завести машину будучи пьяным.

По мнению Садриева, предложение хорошее, но если его собираются реализовать, придется решить множество сопутствующих проблем.

«Идея, может быть, неплохая, но вряд ли она будет работать в наших реалиях. Необходимо определить, кто будет платить за установку оборудования, кто будет проверять его работоспособность, контролировать применение оборудования и гарантировать отсутствие подлога», — приводит слова эксперта Life.ru.

Вывод о том, что оснащение автомобилей в России алкозамками в принудительном порядке на сегодняшний день невозможно, сделали в МВД. В ведомстве пояснили, что для этого в стране пока нет условий.