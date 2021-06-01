Шперов отбил фразой о юных бандеровцах претензии Киева к «милитаризации» детей Крыма

Депутат Госдумы Павел Шперов и эксперт по Украине Игорь Друзь объяснили ФАН, что «прокуратура Украины», обвиняя российские власти в «милитаризации» детей в Крыму, лицемерно лжет: дети россиян здоровы психически и физически, у них — счастливое детство.

1 июня 2021 года, в Международный день защиты детей, самозваная украинская «прокуратура АР Крым» опубликовала заявление своего руководителя Игоря Поночовного. Чиновник заявил, что «государство-оккупант с 2014 года цинично пытается уничтожить на полуострове украинскую идентичность самого младшего поколения» и «формирует у них положительное отношение к службе в армии», а также «милитаризирует сознание детей и молодежи в Крыму». Он сообщил также о «вынесении подозрения» руководителю государственного бюджетного образовательного учреждения «Крымпатриотцентр» в «пропаганде среди детей Российской армии».

Депутат Государственной думы Павел Шперов напомнил ФАН, что «украинской культуры» в Крыму никогда не было.

«Сложно комментировать заявления виртуального органа… «Возбуждение» украинской «прокуратуры» — дело обычное и постоянное. Дело в том, что «украинской идентичности» в Крыму никогда не было, поэтому и «деукраинизации» в Крыму быть не может. В 1990-е годы, когда Киев попытался украинизировать Крым, люди восприняли это в штыки», — рассказал Шперов.

Политик привел пример: в 1990-е в симферопольских школах стали создавать «украинские классы». За согласие на обучение ребенка на украинском языке родителям сулили золотые горы: бесплатные учебники, питание, оплаченный отдых в детских лагерях и прочие бонусы. Но люди отказывались, даже те, кто испытывал финансовые трудности. Так, знакомая Павла Шперова, которая явно нуждалась, заявила, что лучше пойдет работать в ночные смены, но ее ребенок будет говорить по-русски.

«Абсолютно нормально, что мальчики в нашей стране любят смотреть на военную технику, любят фильмы про войну, парады. Они хотят быть сильными, защищать свою страну. Разговоры о «милитаризации» детей нелепы!» — отметил депутат.

ТАСС / Сергей Мальгавко

Парламентарий напомнил, что на самой Украине уже лет 20 как созданы детские лагеря бандеровцев, например «Азовец». В них детям прививают ненависть к России, обучают военному делу.

«Все эти детские нацистские организации на Украине спонсируются государством, и это неудивительно: русофобия стала основной линией политики Киева. Нам придется потратить много сил, чтобы вычистить всю грязь, которую создали те, кого там поставили к власти. Я верю, что возвращение русскоязычных регионов Украины к России не за горами», — заметил собеседник ФАН.

Павел Шперов напомнил, что исторически и Новороссия, и Слобожанщина — русские области. Крымчанин подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что справедливость восторжествует.

Эксперт по Украине Игорь Друзь полагает, что за выпадами «украинской прокуратуры» в сторону Крыма кроются несостоятельность и зависть.

«Спортивная инфраструктура Крыма в разы улучшилась после того, как он воссоединился с Россией. Физвоспитанию российских детей уделяется много внимания. Это нормально, потому что спорт не оставляет места дурным привычкам, плохим компаниям. На полуострове после 2014 года значительно снизились данные по алкоголизму и наркомании», — пояснил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Друзь обратил внимание, что Украина называет улучшение физического и психологического здоровья подростков «военщиной и милитаризацией». По мнению аналитика, детям нужны физические нагрузки, патриотические военные игры, активный отдых. «Украинская прокуратура» просто обиделась на успехи России на поприще воспитания подрастающего поколения.

«Напомню, что на днях в центре Киева состоялось шествие секс-меньшинств. По заказу западных кураторов гей-парады на Украине теперь будут проводить регулярно, это государственная политика. В России дети подобных гадостей не видят, они от подобного растления защищены законом», — отметил Игорь Друзь.

Собеседник ФАН добавил, что детям в нашей стране уделялось и уделяется много внимания. Важность воспитания подрастающего поколения озвучивается на уровне правительства РФ. Друзь напомнил, что Украина всегда ищет повод обвинить Россию хоть в чем-нибудь, но все эти «претензии» смешны.