Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра

Москва, 1 июня. Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев едко высмеял звезду «Дома-2» Ольгу Бузову, которая собралась в арбитры на Чемпионат Европы по футболу.

Поющая телеведущая на своей странице в Instagram сообщила, что у нее появилась новая работа. По словам Бузовой, она станет арбитром на чемпионате Европы по футболу. Исполнительница хита «Мало половин» посоветовала футболистам опасаться ее, поскольку она не будет скупиться на красные карточки. В комментариях тут же принялись шутить, что так певица решила «отыграться» за развод с Дмитрием Тарасовым.

Не смог удержать от искрометных шуток и Дмитрий Губерниев. Он с иронией отметил, что мировому футбольному сообществу не хватало такого профессионального арбитра как Ольга Бузова. Звезда «Дома-2» зарекомендовала себя во время работы на финалах Лиги Чемпионов и других крупных состязаниях, посмеялся журналист.

«Я уж не знаю насчет Бузовой, но насчет парня, который делает фасад метро, он — очень большой профессионал. И вот я сейчас стою в пробке на Садовом, и действительно вижу, что он очень здорово орудует всеми инструментами, цемент размешивает — это значит, что он правила футбольные знает», — рассказал Губерниев Telegram-каналу «Звездач».

Недавно Бузова оказалась в центре скандала после своего концерта в Волгограде. Певица вела себя на сцене очень странно. Нарколог и психиатр Алексей Казанцев назвал возможную причину неоднозначного выступления знаменитости.