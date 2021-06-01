Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом

Москва, 1 июня. Поддержание баланса во взаимоотношениях бизнеса и общества необходимо, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, бизнес должен больше тратить на социальные проекты.

Отвечая на вопрос, действительно ли российский торговый бизнес проявил «жадность», повышая розничные цены на продовольствие, предприниматель напомнил о словах философа Карла Маркса. Тот в свое время писал, что максимизация прибыли является природной особенностью бизнеса, указал банкир.

По его мнению, первопричиной глобального подорожания товаров и услуг служит политика дешевых денег. Банкир добавил, что, когда они кончаются, может возникнуть ситуация коррекции рынка. Как он подчеркнул, такая ситуация может привести к серьезным последствиям для экономики в виде кризиса.

Глава Минпромторга РФ ранее заявил, что причиной повышения продовольственных цен стала не столько пандемия, сколько появление большого объема ликвидности. Он также отметил, что регулирование цен на продукты питания в России было вынужденной мерой.