Пекин, 1 июня. Россия смогла обыграть США, использовав против Вашингтона его же оружие. С таким заявлением выступили аналитики китайского издания Sohu.

Как передает «ПолитРоссия», Соединенные Штаты нередко практикуют так называемое «свободное плавание». На деле эти действия проходят в неожиданных местах или регионах, что нервирует другие страны. Особенно в ситуации, если американские корабли появляются вблизи их территориальных вод.

Однако в прошлом году Россия использовала похожий прием против США, отправив корабли в Берингов пролив.

«Россия отправила 50 военных кораблей и порядка 40 самолетов практически на американский порог. И у американцев это вызвало панику», — подчеркнули авторы издания.

Тогда в Москве заявили, что проводят «свободное плавание», поэтому Вашингтону не стоит переживать о появлении российских судов. Эксперты считают, что в РФ не просто так выбрали для этих действий Берингов пролив — расстояние между странами там минимальное.

Ранее в США признали, что их военные базы, расположенные в разных странах мира, являются уязвимыми перед российским оружием. Об этом заявили эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).