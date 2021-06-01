Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу

Москва, 1 июня. Самокатный спорт могут включить в олимпийскую программу, сообщил чемпион России по экстремальному самокату Дмитрий Фазолов.

По словам спортсмена, самокатный спорт появился около 15 лет назад, и сейчас уже существуют правила и критерии, по которым можно судить выступления. Именно поэтому исполение трюков на самокате — кикскутеринг — скоро может появиться на Олимпиаде.

«Раньше самокат не признавался, но сейчас уже стали проводиться чемпионаты мира, и даже в олимпийскую программу его хотят включить», — отметил Фазолов в интервью «Радио 1».

Аналитик центра «Движение без опасности» Елена Борисенко ранее поддержала введение лимита скорости для электросамокатов. Она напомнила, что человек на таком транспортном средстве может сбить людей, поэтому ему необходимо контролировать ситуацию.