Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток

Москва, 1 июня. Российский авиаперевозчик Nordwind запустил прямой рейс из Петербурга во Владивосток. Он будет выполняться дважды в неделю.

Перелеты из Северной столицы во Владивосток возобновились впервые с 2015 года. Выполнение рейсов не предполагает совершение пассажирами пересадки, отметил директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

В разные годы по этому направлению самолеты летали лишь с несколькими пересадками. Общее время в пути составит 8 часов 45 минут. Власти России неоднократно отмечали, что некоторые жители Дальнего Востока могут приобретать билеты на самолеты по специальным тарифам.

Туристы, прилетающие во Владивосток, чаще всего везут из этого города сувениры и подарки в виде тельняшек, бескозырок, фляг. К тому же многие предпочитают захватить в подарок для близких фирменные конфеты «Приморские». Они напоминают птичье молоко.