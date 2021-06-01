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Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
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Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток

Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
 /  Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Москва, 1 июня. Российский авиаперевозчик Nordwind запустил прямой рейс из Петербурга во Владивосток. Он будет выполняться дважды в неделю.

Перелеты из Северной столицы во Владивосток возобновились впервые с 2015 года. Выполнение рейсов не предполагает совершение пассажирами пересадки, отметил директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

В разные годы по этому направлению самолеты летали лишь с несколькими пересадками. Общее время в пути составит 8 часов 45 минут. Власти России неоднократно отмечали, что некоторые жители Дальнего Востока могут приобретать билеты на самолеты по специальным тарифам.

Туристы, прилетающие во Владивосток, чаще всего везут из этого города сувениры и подарки в виде тельняшек, бескозырок, фляг. К тому же многие предпочитают захватить в подарок для близких фирменные конфеты «Приморские». Они напоминают птичье молоко.

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петербург владивосток nordwind
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