Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым

Москва, 1 июня. Артист эстрады Ефим Шифрин на презентации своей автобиографической книги вспомнил забавную историю о Никите Михалкове. Он в шутку заявил, что режиссер его обманул.

Шифрин представил свои мемуары «Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни». Книгу звезда эстрады выпустил в честь своего юбилея — 25 марта ему исполнилось 65 лет. Во время презентации он признался, что первая встреча с именитым режиссером Никитой Михалковым сильно его огорчила.

Это произошло в 1966 году на показе фильма «Я шагаю по Москве» в Риге. По словам Ефима Шифрина, он тогда старался посещать все крупные мероприятия, в которых принимали участие известные люди. Перед началом просмотра состоялась встреча с Михалковым. будущая звезда эстрады набрался смелости и подошел к режиссеру, чтобы попросить автограф. Кинематографист пообещал расписаться после показа, однако этого не сделал.

«Как он мог!» — с иронией сказал Шифрин на презентации книги.

По признанию артиста, он тогда сильно расстроился и даже немного прослезился. Сам Шифрин почти никогда не отказывает поклонникам в автографе — расписывается по любой просьбе. Звезда отметил, что у него была одна ситуация, когда он отказал. Автограф у него попросили у писсуара.

После дня рождения Шифрин дал большое интервью, в котором раскрыл размер своей пенсии. Выплаты звезды довольно скромные, поскольку он до сих пор так и не получил звание народного или заслуженного артиста РФ.