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Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
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новостей
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Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
Все новости

Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым

Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
instagram.com  /  @koteljnik

Москва, 1 июня. Артист эстрады Ефим Шифрин на презентации своей автобиографической книги вспомнил забавную историю о Никите Михалкове. Он в шутку заявил, что режиссер его обманул.

Шифрин представил свои мемуары «Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни». Книгу звезда эстрады выпустил в честь своего юбилея — 25 марта ему исполнилось 65 лет. Во время презентации он признался, что первая встреча с именитым режиссером Никитой Михалковым сильно его огорчила.

Это произошло в 1966 году на показе фильма «Я шагаю по Москве» в Риге. По словам Ефима Шифрина, он тогда старался посещать все крупные мероприятия, в которых принимали участие известные люди. Перед началом просмотра состоялась встреча с Михалковым. будущая звезда эстрады набрался смелости и подошел к режиссеру, чтобы попросить автограф. Кинематографист пообещал расписаться после показа, однако этого не сделал.

«Как он мог!» — с иронией сказал Шифрин на презентации книги.

По признанию артиста, он тогда сильно расстроился и даже немного прослезился. Сам Шифрин почти никогда не отказывает поклонникам в автографе — расписывается по любой просьбе. Звезда отметил, что у него была одна ситуация, когда он отказал. Автограф у него попросили у писсуара.

После дня рождения Шифрин дал большое интервью, в котором раскрыл размер своей пенсии. Выплаты звезды довольно скромные, поскольку он до сих пор так и не получил звание народного или заслуженного артиста РФ.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
актер михалков шифрин
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