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01 июня 19:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:58
Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
Все новости

В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»

Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Берлин, 1 июня. Германия сделала все возможное для запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

В Берлине уверены в скором завершении строительства «Северного потока — 2» и запуске проекта. Немецкое правительство приложило максимальные усилия для реализации «СП-2», отметил политик.

«На уровне бундестага ФРГ и федерального правительства мы также отчетливо сопротивлялись незаконным санкциям США», — подчеркнул Клаус Эрнст.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский.назвал газопровод «Северный поток — 2» козырной картой России. По его словам, реализация энергетического проекта может привести к отключению Украины от транзита топлива в Европу.

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Все новости / Политика / В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
германия эрнст северный поток - 2
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