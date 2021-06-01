В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»

Берлин, 1 июня. Германия сделала все возможное для запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

В Берлине уверены в скором завершении строительства «Северного потока — 2» и запуске проекта. Немецкое правительство приложило максимальные усилия для реализации «СП-2», отметил политик.

«На уровне бундестага ФРГ и федерального правительства мы также отчетливо сопротивлялись незаконным санкциям США», — подчеркнул Клаус Эрнст.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский.назвал газопровод «Северный поток — 2» козырной картой России. По его словам, реализация энергетического проекта может привести к отключению Украины от транзита топлива в Европу.