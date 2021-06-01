Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины

Киев, 1 июня. Создание Россией и Белоруссией настоящего Союзного государства влечет угрозу для украинской элиты, которая присвоила себе власть в стране, заявил политолог Михаил Погребинский.

Таим образом он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об «опасности» из-за объединения усилий между Москвой и Минском. Киев тревожится из-за возможного включения в интеграционные процессы оборонительной сферы. В таком случае Россия и Белоруссия могут оказать на государство серьезное давление, считает политик.

«На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства», — отметил Погребинский.

Помимо этого Киев продолжает покрывать откровенных убийц и преследовать граждан за их политические взгляды, добавил эксперт. Одновременно Зеленский пытается изобразить понимание основ военной тактики, которого у него за годы президентства так не выработалось.

Ранее Россия и Белоруссия договорились завершить процесс согласования программ по интеграции государств до начала осени. Страны планируют создать общий рынок и стремятся к унификации налогового законодательства.