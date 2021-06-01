Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск, 1 июня. Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал на площадке «Кванториума» в Ханты-Мансийске 1 июня.

Во Всемирный день защиты детей в рамках фестиваля провели обучающий модуль для школьников, которые хотят снимать «зеленое кино». Участниками этого модуля стали учащиеся из разных регионов, например, из Твери, Ленинградской области и Югры. После четырех дней обучения в лаборатории ребята представят небольшой ролик на тему экологии.

Телефестиваль «Спасти и сохранить» продлится с 1 по 5 июня. В программе мероприятия мастер-классы, круглые столы, творческий конкурс, встречи с экспертами, концерты и флешмобы, пишет UGRA-NEWS.RU.

Губернатор Югры Наталья Комарова сообщала, что Ханты-Мансийский автономный округ рассматривает в будущем развитие возобновляемых источников энергии. По ее словам, важно не сокращать добычу нефти и газа, а повышать эффективность их использования.