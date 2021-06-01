Астрологи перечислили четыре наиболее бессердечных знака зодиака

Москва, 1 июня. Жизненные обстоятельства способны изменить личность в лучшую или худшую сторону. Однако некоторые астрологи уверены, что на поведение человека влияет его знак зодиака.

Специалисты отмечают, что Девы заметно отличаются самодостаточностью. Представители этого знака выстраивают свои отношения с упором на собственные решения и бескомпромиссное их принятие. Нарушение условий воспринимается Девой как оскорбление. По этой причине они практически всегда стараются держать дистанцию в партнерских и приятельских отношениях. Также они не воспринимают жалобы других людей.

Практичность Козерогов порой перерастает в черствость. Они поражают с раннего возраста своей серьезностью и безразличием к окружающим. Коммуникацию предпочитают выстраивать на взаимовыгодных условиях. К эмоциям и чувствам относятся холодно.

По мнению астрологов, на фоне сложного характера Скорпионов, безжалостность кажется не такой заметной. Хотя именно это качество проявляется во всех аспектах их жизни. Люди, рожденные под этим знаком, чрезвычайно самовлюбленные. В большинстве случаев они наплевательски относятся к эмоциям посторонних. О Скорпионах можно сказать, что они циничны и на все смотрят с подозрением.

Близнецы кажутся открытыми людьми, однако искренность этого знака является своеобразным фасадом. В связи с переменчивостью в настроении и желаниях, они часто не обращают внимания на то, как влияют их эмоциональные скачки на близких людей. Им свойственно самомнение, которое не позволяет относиться к людям максимально просто.

У всех знаков зодиака есть темная сторона. Однако у некоторых она может проявляться в виде двуличия, при первом обнаружении подобного свойства необходимо относиться к человеку с опаской независимо от зодиакального созвездия под которым он родился, подытожили эксперты.

Ранее ФАН перечислил самые удачливые знаки зодиака этим летом. С наступлением жаркого сезона трем знакам зодиака удача будет сопутствовать особенно сильно, сообщил известный российский астролог и телеведущий Павел Глоба.