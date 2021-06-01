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01 июня 19:00
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новостей
18:58
Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
Все новости

Астрологи перечислили четыре наиболее бессердечных знака зодиака

Общество
Астрологи перечислили четыре наиболее бессердечных знака зодиака
pixabay.com

Москва, 1 июня. Жизненные обстоятельства способны изменить личность в лучшую или худшую сторону. Однако некоторые астрологи уверены, что на поведение человека влияет его знак зодиака.

Специалисты отмечают, что Девы заметно отличаются самодостаточностью. Представители этого знака выстраивают свои отношения с упором на собственные решения и бескомпромиссное их принятие. Нарушение условий воспринимается Девой как оскорбление. По этой причине они практически всегда стараются держать дистанцию в партнерских и приятельских отношениях. Также они не воспринимают жалобы других людей.

Практичность Козерогов порой перерастает в черствость. Они поражают с раннего возраста своей серьезностью и безразличием к окружающим. Коммуникацию предпочитают выстраивать на взаимовыгодных условиях. К эмоциям и чувствам относятся холодно.

По мнению астрологов, на фоне сложного характера Скорпионов, безжалостность кажется не такой заметной. Хотя именно это качество проявляется во всех аспектах их жизни. Люди, рожденные под этим знаком, чрезвычайно самовлюбленные. В большинстве случаев они наплевательски относятся к эмоциям посторонних. О Скорпионах можно сказать, что они циничны и на все смотрят с подозрением.

Близнецы кажутся открытыми людьми, однако искренность этого знака является своеобразным фасадом. В связи с переменчивостью в настроении и желаниях, они часто не обращают внимания на то, как влияют их эмоциональные скачки на близких людей. Им свойственно самомнение, которое не позволяет относиться к людям максимально просто.

У всех знаков зодиака есть темная сторона. Однако у некоторых она может проявляться в виде двуличия, при первом обнаружении подобного свойства необходимо относиться к человеку с опаской независимо от зодиакального созвездия под которым он родился, подытожили эксперты.

Ранее ФАН перечислил самые удачливые знаки зодиака этим летом. С наступлением жаркого сезона трем знакам зодиака удача будет сопутствовать особенно сильно, сообщил известный российский астролог и телеведущий Павел Глоба.

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Все новости / Общество / Астрологи перечислили четыре наиболее бессердечных знака зодиака
Зодиак человек астролог
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