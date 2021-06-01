Вучич назвал «беспринципной» организованную США слежку за Меркель

Белград, 1 июня. Американские власти отказались от каких либо принципов, об этом говорит слежка, которую за европейскими политиками устроили спецслужбы США.

Президент Сербии Александр Вучич назвал «скандальной» слежку, которую спецслужбы США при помощи Дании устроили за ведущими политическими деятелями Европы. Об этом он рассказал в эфире телеканала Happy TV.

Глава Сербии отметил, что если бы подобную слежку, например, за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, устроил Минск при помощи российских спецслужб, то как Россию, так и Белоруссию наказали бы серьезными санкциями.

«Оказалось, что Ангелу Меркель прослушивали американцы при помощи Дании — и ничего, потому что принципов не существует», — высказал свое мнение по поводу произошедшего Вучич.

Он также добавил, что сейчас на право опираются лишь исключительные страны. В основном до него никому нет никакого дела, потому что в международных отношениях давно забыли о существовании какого-либо права.

Некоторое время назад «Федеральное агентство новостей» сообщало, что Вучич высказал свое мнение о постоянном расширении Евросоюза. По его словам, ЕС устал от такого положения вещей, как и страны Балкан от разговоров о вступлении в ЕС.