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01 июня 19:00
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новостей
18:58
Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
Все новости

Вучич назвал «беспринципной» организованную США слежку за Меркель

Политика
Вучич назвал «беспринципной» организованную США слежку за Меркель
instagram.com  /  @avucic

Белград, 1 июня. Американские власти отказались от каких либо принципов, об этом говорит слежка, которую за европейскими политиками устроили спецслужбы США.

Президент Сербии Александр Вучич назвал «скандальной» слежку, которую спецслужбы США при помощи Дании устроили за ведущими политическими деятелями Европы. Об этом он рассказал в эфире телеканала Happy TV.

Глава Сербии отметил, что если бы подобную слежку, например, за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, устроил Минск при помощи российских спецслужб, то как Россию, так и Белоруссию наказали бы серьезными санкциями.

«Оказалось, что Ангелу Меркель прослушивали американцы при помощи Дании — и ничего, потому что принципов не существует», — высказал свое мнение по поводу произошедшего Вучич.

Он также добавил, что сейчас на право опираются лишь исключительные страны. В основном до него никому нет никакого дела, потому что в международных отношениях давно забыли о существовании какого-либо права.

Некоторое время назад «Федеральное агентство новостей» сообщало, что Вучич высказал свое мнение о постоянном расширении Евросоюза. По его словам, ЕС устал от такого положения вещей, как и страны Балкан от разговоров о вступлении в ЕС.

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Все новости / Политика / Вучич назвал «беспринципной» организованную США слежку за Меркель
меркель ес слежка вучич
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