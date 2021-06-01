Германия назначила дату второй Берлинской конференции по Ливии

Берлин, 1 июня. Вторая Берлинская конференция по Ливии запланирована на конец текущего месяца, говорится в сообщении МИД ФРГ.

Министр иностранных дел Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласили представителей государств и организаций Берлинского процесса на вторую сессию в штаб-квартиру ведомства 23 июня. Одними из главных гостей мероприятия станет ливийская делегация переходного Правительства национального единства.

Пресс-секретарь МИД ФРГ уточнил, что целью конференции является оценка прогресса, достигнутого в Ливии после первого заседания 19 января 2020 года.

قالك ألمانيا توجه دعوة للدول المشاركة في مؤتمر برلين الأول حول #ليبيا للمشاركة في مؤتمر جديد



الله غالب pic.twitter.com/a1IqZbPjuC — خالد ????????ليبيا???????? (@khalid22900) June 1, 2021

Участники обсудят усилия международного сообщества по достижению стабильности в североафриканской стране. Основное внимание присутствующие уделят подготовке к национальным выборам, запланированным на 24 декабря, а также выводу иностранных войск и наемников из Ливии в рамках соглашения о постоянном прекращении огня.

«Также будут предприняты шаги по объединению ливийских сил безопасности», — говорится в сообщении.

Хайко Маас добавил, что конференция является выражением постоянной международной поддержки достижения стабильности в североафриканском государстве.

«Международное сообщество по-прежнему готово продолжать мирный процесс в Ливии под эгидой Организации Объединенных Наций», — заключил министр.

В середине января 2020 года в Берлине состоялась конференция по урегулированию ситуации в североафриканском государстве. Участниками саммита стали такие страны, как Россия, Египет, ОАЭ, Италия, Франция, Германия, Великобритания и другие. По итогам заседания стороны конфликта подписали мирное соглашение.