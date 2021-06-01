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Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
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Германия назначила дату второй Берлинской конференции по Ливии

Ливия
Германия назначила дату второй Берлинской конференции по Ливии
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC-BY-SA 3.0

Берлин, 1 июня. Вторая Берлинская конференция по Ливии запланирована на конец текущего месяца, говорится в сообщении МИД ФРГ.

Министр иностранных дел Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласили представителей государств и организаций Берлинского процесса на вторую сессию в штаб-квартиру ведомства 23 июня. Одними из главных гостей мероприятия станет ливийская делегация переходного Правительства национального единства.

Пресс-секретарь МИД ФРГ уточнил, что целью конференции является оценка прогресса, достигнутого в Ливии после первого заседания 19 января 2020 года.

Участники обсудят усилия международного сообщества по достижению стабильности в североафриканской стране. Основное внимание присутствующие уделят подготовке к национальным выборам, запланированным на 24 декабря, а также выводу иностранных войск и наемников из Ливии в рамках соглашения о постоянном прекращении огня.

«Также будут предприняты шаги по объединению ливийских сил безопасности», — говорится в сообщении.

Хайко Маас добавил, что конференция является выражением постоянной международной поддержки достижения стабильности в североафриканском государстве.

«Международное сообщество по-прежнему готово продолжать мирный процесс в Ливии под эгидой Организации Объединенных Наций», — заключил министр.

В середине января 2020 года в Берлине состоялась конференция по урегулированию ситуации в североафриканском государстве. Участниками саммита стали такие страны, как Россия, Египет, ОАЭ, Италия, Франция, Германия, Великобритания и другие. По итогам заседания стороны конфликта подписали мирное соглашение.

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Все новости / Ливия / Германия назначила дату второй Берлинской конференции по Ливии
ливия германия берлинская конференция
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