Около месяца назад на Всемирном конгрессе вакцин выбирали лучший препарат для вакцинации от COVID-19. Лучшей была признана американская Moderna, которая в своей категории обошла первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» производства РФ, а также разработки компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. По какому принципу происходил отбор, неизвестно, но некоторые эксперты сочли, что выбор не был лишен политической составляющей. С этой точкой зрения не согласен депутат Госдумы, известный эпидемиолог, заслуженный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко. О том, как «рука Москвы» повлияла на решение Всемирного конгресса вакцин, Онищенко рассказал в авторской колонке для ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

США получили вакцину от COVID-19 благодаря «руке Москвы». Колонка Геннадия Онищенко

Поздравляю американских коллег с успехом вакцины Moderna, которая, по мнению экспертов, обошла наш «Спутник V». Именно такое решение было принято на Всемирном конгрессе вакцин, на котором, я не иронизирую, вердикт действительно выносит мировая экспертная элита. Должен заметить, в американском успехе есть важный вклад работающих в США русских специалистов. Так что можно с уверенностью сказать, что и тут не обошлось без «руки Москвы», которую американский конгресс так любит везде искать.

А теперь расскажу подробнее о подоплеке успеха американских биотехнологий. Дело в том, что я с 1986 года курировал советскую биотехнологическую программу, которая тогда лет на 20 опережала все достижения и США, и Европы в этой области. Но, как вы помните, в то время у нас началась та самая перестройка, которая ничем хорошим не кончилась. Поэтому когда в конце 1980-х — начале 1990-х годов за нашу страну взялись всерьез, то ударили именно по нашему биотехнологическому потенциалу: он американцев интересовал даже больше, чем советское ядерное или химические оружие.

В 1990-е годы советская биотехнологическая отрасль была фактически разрушена, в том числе руками некоторых наших тогдашних политиков, которые изо всех сил старались выслужиться перед «вашингтонским обкомом». По заданию этого «обкома» делалось все, чтобы в нашей стране все закрыть, разрушить и сломать. Следуя этой программе, американцы в то время вывезли из России огромное количество наших высококлассных специалистов в области биотехнологий. Это были даже не десятки, а сотни наших очень перспективных ученых, которые могли принести славу отечественной науке. В США эти люди получали неплохую зарплату, но были фактически на поденных работах. Выше определенного очень невысокого уровня их никто не пускал, никто из них до значительных высот не дорос.

Федеральное агентство новостей /

Так что можно сказать, американцы в основу своих успехов на ниве биотехнологий фактически положили рабский труд российских ученых. Это была высокопрофессиональная рабская сила, которая работала на американский биотехнологический потенциал. При этом не надо забывать, что американцы ни на день не закрывали свои военные биотехнологические программы, на которые выделялись огромные деньги. Так что будем объективны — у американцев было и есть больше возможностей в этой области, в первую очередь материальных. Поэтому успехи США в создании и, главное, в промышленном производстве вакцин от COVID-19 неоспоримы.

Что касается нас, то да, мы создали несколько отличных вакцин от COVID-19, в том числе первый в мире препарат такого рода «Спутник V». Но создали мы их, выражаясь фигурально, фактически эксплуатируя «недобитый» советский потенциал. Я в свое время зубами цеплялся в то, чтобы сохранить наши биотехнологические мощности и людей, работающих в этой области, в ведении Минздрава. Задача была — не дать все это растащить и окончательно угробить. Поэтому сегодня я просто склоняю голову перед нашими учеными, которые создали в России вакцины от коронавирусной инфекции, опираясь на наше великое советское наследие — на научные достижения, на знания и опыт старых кадров.

Но говорить, что мы тут впереди планеты всей, к сожалению, не приходится. Чтобы вернуть свои позиции в области биотехнологий, нам нужно еще очень много сделать. Необходимо не только выделять для этого деньги, и немалые, нужно также принимать прорывные мобилизационные решения. В первую очередь нужно серьезно модернизировать нашу биотехнологическую отрасль. Только так мы сможем вернуть Россию на лидирующие позиции в этой сфере.

При этом, повторю, нужно помнить, что в достижениях американской биотехнологии есть та самая «рука Москвы», которой так боятся в Вашингтоне. И в разработках американских вакцин, и в их масштабировании, уверен, есть значительный вклад русских ученых, уехавших в США после развала СССР. Так что я от души и, как говорится, с чувством глубокого удовлетворения поздравляю всех этих ученых.

А нам здесь, в России, желаю не упиваться нашими победами, не искать во всем политическую подоплеку, а делать необходимые выводы. Нам следует упиваться оптимизмом и верой, что мы в состоянии сделать огромный рывок в биотехнологической области. Все необходимое для такого рывка у нас есть.