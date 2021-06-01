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Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
Все новости

Маркировка товаров несырьевой части ВПП продолжается в России

Общество
Маркировка товаров несырьевой части ВПП продолжается в России
roscontrol.com  /  Пресс-служба Росконтроля

Москва, 1 июня. Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров покрывает более 12% несырьевой части ВВП.

Речь идет о товарах примерно на 9 трлн рублей, отметил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. За минувшие два года запущена маркировка в 12 товарных группах. К тому же стартовала маркировка в отношении мороженого и сыров.

Такой процесс внедряется не только в России, но и по всей территории ЕАЭС. Система маркировки действует по единым принципам при запуске каждой новой категории товаров. Это убыстряет процесс, а также влечет за собой минимальные затраты.

«Система маркировки — это клиетоориентированная цифровая платформа сбора и анализа данных, работающая в режиме одного окна», — рассказал Михаил Дубин.

Что касается маркировки мороженого и сыра, изначально она была добровольной. Теперь она стала обязательной. Товары получат специальный знак. Через него покупатель сможет отследить судьбу продукта от производства до продажи.

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Все новости / Общество / Маркировка товаров несырьевой части ВПП продолжается в России
ввп маркировка товары
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