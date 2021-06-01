Маркировка товаров несырьевой части ВПП продолжается в России

Москва, 1 июня. Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров покрывает более 12% несырьевой части ВВП.

Речь идет о товарах примерно на 9 трлн рублей, отметил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. За минувшие два года запущена маркировка в 12 товарных группах. К тому же стартовала маркировка в отношении мороженого и сыров.

Такой процесс внедряется не только в России, но и по всей территории ЕАЭС. Система маркировки действует по единым принципам при запуске каждой новой категории товаров. Это убыстряет процесс, а также влечет за собой минимальные затраты.

«Система маркировки — это клиетоориентированная цифровая платформа сбора и анализа данных, работающая в режиме одного окна», — рассказал Михаил Дубин.

Что касается маркировки мороженого и сыра, изначально она была добровольной. Теперь она стала обязательной. Товары получат специальный знак. Через него покупатель сможет отследить судьбу продукта от производства до продажи.