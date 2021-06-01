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01 июня 19:00
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новостей
18:58
Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
Все новости

Постпред РФ Лукашевич рассказал о планах генсека НАТО посетить Москву

Политика
Постпред РФ Лукашевич рассказал о планах генсека НАТО посетить Москву
Федеральное агентство новостей  /  Георгий Медведев

Москва, 1 июня. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид в середине июня посетит Москву с рабочим визитом. Об этом заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

По его словам, сейчас Шмид занимается вопросом, который касается ситуации на Украине. Генсек НАТО пытается понять, какие существуют проблемы для политического урегулирования обстановки.

«Очень важно поговорить с обеими сторонами», — считает Лукашевич.

Однако Шмид пытаются настроить на то, что Россия якобы тоже причастна к ситуации. Постпред РФ в ОБСЕ добавил, что во время визита интересно узнать оценку Шмида по этому вопросу.

Ранее Александр Лукашевич заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, США и Франции могут посетить линию границы между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время. Они намерены определить ситуацию и поговорить со сторонами.

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Все новости / Политика / Постпред РФ Лукашевич рассказал о планах генсека НАТО посетить Москву
россия обсе шмид
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