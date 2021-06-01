Постпред РФ Лукашевич рассказал о планах генсека НАТО посетить Москву

Москва, 1 июня. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид в середине июня посетит Москву с рабочим визитом. Об этом заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

По его словам, сейчас Шмид занимается вопросом, который касается ситуации на Украине. Генсек НАТО пытается понять, какие существуют проблемы для политического урегулирования обстановки.

«Очень важно поговорить с обеими сторонами», — считает Лукашевич.

Однако Шмид пытаются настроить на то, что Россия якобы тоже причастна к ситуации. Постпред РФ в ОБСЕ добавил, что во время визита интересно узнать оценку Шмида по этому вопросу.

Ранее Александр Лукашевич заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, США и Франции могут посетить линию границы между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время. Они намерены определить ситуацию и поговорить со сторонами.