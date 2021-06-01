Британские медики впервые с начала пандемии не зафиксировали смертей от COVID-19

Лондон, 1 июня. Ни одной смерти от коронавируса за сутки не зафиксировали в Великобритании с начала пандемии коронавируса, заявили в минздраве страны.

Пандемия началась в марте 2020 года. За сутки в Великобритании инфекцию выявили у 3165 человек. Днем ранее диагностировано 3383 случая коронавируса. По данным на 31 мая, скончался один больной с подтвержденным COVID-19.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон прошла первый этап вакцинации от коронавируса. Ее супруг также привился от новой инфекции, следует из официального Instagram-аккаунта монаршей четы. Принц Уильям год назад перенес коронавирус. Однако медики посоветовали ему все равно привиться.