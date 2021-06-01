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01 июня 19:00
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новостей
18:58
Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
Все новости

Миллиардер Далио назвал валюту, которая заменит доллар

Экономика
Миллиардер Далио назвал валюту, которая заменит доллар
pixabay.com/PD

Москва, 1 июня. Китайский юань в обозримом будущем сумеет занять позицию доллара и стать одной из самых используемых валют в мировой торговле, заявил основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио.

Американский миллиардер также рекомендует обратить внимание на официальную цифровую валюту КНР. Она имеет шанс оказаться более жизнеспособной, чем доллар США, отметил бизнесмен в интервью телеканалу CNBC.

«В будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой», — объяснил Далио.

Он отметил, что экономика США рискует оказаться под ударом не только из-за укрепления позиций юаня. Среди других угроз он озвучил внутренние проблемы государства, включая рост уровня закредитованности американского населения.

Обесценивание доллара может стать угрозой глобальной инфляции. Об этом заявил профессор РЭШ Константин Егоров.

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доллар юань мировая торговля
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