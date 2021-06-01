Миллиардер Далио назвал валюту, которая заменит доллар

Москва, 1 июня. Китайский юань в обозримом будущем сумеет занять позицию доллара и стать одной из самых используемых валют в мировой торговле, заявил основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио.

Американский миллиардер также рекомендует обратить внимание на официальную цифровую валюту КНР. Она имеет шанс оказаться более жизнеспособной, чем доллар США, отметил бизнесмен в интервью телеканалу CNBC.

«В будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой», — объяснил Далио.

Он отметил, что экономика США рискует оказаться под ударом не только из-за укрепления позиций юаня. Среди других угроз он озвучил внутренние проблемы государства, включая рост уровня закредитованности американского населения.

Обесценивание доллара может стать угрозой глобальной инфляции. Об этом заявил профессор РЭШ Константин Егоров.