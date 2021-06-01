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Общество
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18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
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Все новости

Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно

Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Сотрудничать с российскими СМИ за рубежом становится все опаснее. Таким мнением на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН поделился журналист RT Константин Придыбайло.

За рубежом растет интенсивность преследования российских журналистов, уверен он. Придыбайло привел несколько примеров, с которыми столкнулся RT только за последний месяц. Он считает, что все эти истории являются прямым доказательством того, что сотрудничать с российскими СМИ в некоторых местах становится небезопасно.

«Журналист, сотрудничающий с RT, находясь во Львове 9 мая, провел опрос. Он не говорил про политику, про Зеленского, про войну в Донбассе, он задавал людям единственный вопрос: «Как вы относитесь к 9 Мая?». В итоге его нашли и побили радикалы. У него сотрясение мозга. Ему, его девушке и родственникам начали угрожать. Мы, коллеги и руководство, приняли решение забрать его из Львова в Москву, потому что на Украине оставаться было опасно. Имена преступников известны, но наказания никто не понес. Местные правоохранители могли бы и найти их, но никто не будут искать, это нормально для Украины», — сказал он.

Журналист RT: работать на российские СМИ за рубежом – опасно
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

Кроме того, Придыбайло признался, что в Германии в ближайшее время должен был запуститься канал RT на немецком языке, но возникли проблемы.

«Крупнейший банк отказался обслуживать счета компании. Мы не можем судиться, потому что причины блокировки наших счетов до сих пор нет. Такое происходит постоянно. На этой неделе социальные сети RT начали в Instagram маркировать «контролируется государством». Что это значит? BBC, получается, не контролируется государством, а RT контролируется?! Работать на российские СМИ за рубежом с каждым днем становится опаснее», — заключил он.

Ранее журналист RT Константин Придыбайло рассказал, почему Роман Протасевич не удалил содержимое в телефоне. По его мнению, Протасевич знал, что при наличии пустого телефона его будут допрашивать более тщательно.

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Все новости / Общество / Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
россия украина rt instagram журналист bbc придыбайло
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