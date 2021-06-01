Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно

Сотрудничать с российскими СМИ за рубежом становится все опаснее. Таким мнением на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН поделился журналист RT Константин Придыбайло.

За рубежом растет интенсивность преследования российских журналистов, уверен он. Придыбайло привел несколько примеров, с которыми столкнулся RT только за последний месяц. Он считает, что все эти истории являются прямым доказательством того, что сотрудничать с российскими СМИ в некоторых местах становится небезопасно.

«Журналист, сотрудничающий с RT, находясь во Львове 9 мая, провел опрос. Он не говорил про политику, про Зеленского, про войну в Донбассе, он задавал людям единственный вопрос: «Как вы относитесь к 9 Мая?». В итоге его нашли и побили радикалы. У него сотрясение мозга. Ему, его девушке и родственникам начали угрожать. Мы, коллеги и руководство, приняли решение забрать его из Львова в Москву, потому что на Украине оставаться было опасно. Имена преступников известны, но наказания никто не понес. Местные правоохранители могли бы и найти их, но никто не будут искать, это нормально для Украины», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Кроме того, Придыбайло признался, что в Германии в ближайшее время должен был запуститься канал RT на немецком языке, но возникли проблемы.

«Крупнейший банк отказался обслуживать счета компании. Мы не можем судиться, потому что причины блокировки наших счетов до сих пор нет. Такое происходит постоянно. На этой неделе социальные сети RT начали в Instagram маркировать «контролируется государством». Что это значит? BBC, получается, не контролируется государством, а RT контролируется?! Работать на российские СМИ за рубежом с каждым днем становится опаснее», — заключил он.

Ранее журналист RT Константин Придыбайло рассказал, почему Роман Протасевич не удалил содержимое в телефоне. По его мнению, Протасевич знал, что при наличии пустого телефона его будут допрашивать более тщательно.