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01 июня 21:59
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новостей
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
21:03
Шоу-бизнес
Актер Станислав Садальский возмутился поведением Марии Максаковой
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Мисс Вселенная Оксана Федорова рассказала, кто помогает ее благотворительному фонду

Общество
Мисс Вселенная Оксана Федорова рассказала, кто помогает ее благотворительному фонду
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Тема благотворительности в России очень распространена. Сейчас в стране насчитывается более 9000 фондов, которые дарят надежду и веру каждому, кто в этом нуждается. Поддержка благотворительных организаций бывает не только финансовая, важно и человеческое тепло и внимание. В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, обладательница титула «Мисс Вселенная», ведущая, основательница фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова рассказала об истории создания благотворительной организации и о проблемах, которые она помогает решать.

Помощь бывает разная, объясняет Оксана Федорова. Организация досуга или каких-то спортивных мероприятий — это тоже помощь. У большинства детей всегда много энергии, поэтому необходимо помогать направлять ее в правильное русло, считает ведущая.

«У нашего фонда есть несколько программ, в том числе и адресная помощь, которая распространяется на конкретное направление материальных средств для лечения деток с ДЦП. Есть и другие программы, которые мы проводим в своем фонде, чтобы помогать детям развиваться, активно проводить свое время. Наша основная программа — культура и просвещение, она направлена на сохранение и развитие национальной культуры и на реализацию патриотических проектов», — поделилась Оксана Федорова.

В рамках данной программы проходит общероссийский конкурс «Маленькие герои большой войны». Он посвящен детям, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и проявили героизм. В этом году впервые в конкурсе участвовали и вокалисты. Организация всех мероприятий требует немалых средств.

«У нас три момента, по которым складывается наше финансирование. Первый путь — это участие в президентских грантах и [гранитах] мэра Москвы, уже неоднократно мы были победителями. В этом году мы выиграли президентский грант на проведение нашего турнира по самбо среди наших воспитанников детских домов и кадетских корпусов. Когда деятельность видна, то кредит доверия у организаций, которые выдают подобные гранты, вырастает», — пояснила ведущая.

Также фонду помогают меценаты. Как отмечает Федорова, их не так много, но они курируют отдельные программы. Также поддержку оказывают жертвователи, которые отправляют средства при помощи SMS. Это не приносит больших денег, зато это возможность для каждого поучаствовать в благотворительной деятельности, подчеркнула Оксана Федорова.

«Государство также участвует в помощи детям с ДЦП, но оно не может осуществить все функции. Мы покупаем инвалидные коляски для детей, и государство сильно в этом участвует, но мы в данном случае выступаем как помощь государству», — добавила основательница благотворительного фонда.

Мисс Вселенная Оксана Федорова рассказала, кто помогает ее благотворительному фонду
pixabay.com  / 

Оксана Федорова знакома детям и как ведущая программы «Спокойной ночи, малыши», которую она ведет около 20 лет. Сейчас Федорова учится в МГУ на факультете искусств, на музыкальном отделении. Ведущая призналась, что она активно занимается вокальной и творческой деятельностью.

«В этом году у нас запланировано несколько концертов осенью в Москве, а летом по традиции я выступаю в Сочи в филармонии. Пандемия отменила многие мероприятия, потому что благотворительная деятельность — публичная. Мы перевели нашу программу в онлайн и тем не менее мы не сдаемся», — добавила Федорова.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, с какими проблемами чаще всего приходят к ней на прием. Также специалист указала на основные ошибки, которые допускают родители при воспитании ребенка.

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Все новости / Общество / Мисс Вселенная Оксана Федорова рассказала, кто помогает ее благотворительному фонду
оксана федорова благотворительность медиагруппа патриот
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