Анетта Бриль выпустила песню «Мама» в память о Валентине Легкоступовой. Певица анонсировала выход трека в личном Instagram-аккаунте и отметила, что эта песня для нее — исповедь о любви к самому дорогому и ценному, что есть у каждого человека — о любви к маме.

Релиз песни неслучайно пришелся на 1 июня. Сегодня отмечается Международный день защиты детей, что, как считает Анетта, очень символично.

2 июня Федеральное агентство новостей в эфире программы StarПарад выпустит эксклюзив — интервью Даны Борисовой с Анеттой Бриль «о самом сокровенном».