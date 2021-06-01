Семь стран ЕС начали тестировать COVID-сертификаты

Брюссель, 1 июня. Страны Евросоюза с 1 июня в тестовом режиме начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Введение COVID-сертификатов призвано облегчить свободное передвижение по территории Евросоюза. В тестовом запуске приняли участие Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия, сказано в заявлении Еврокомиссии.

Процедура получения сертификата о вакцинации от коронавируса будет бесплатной и доступной для всех желающих. Ожидается, что в полную силу система зеленых пропусков заработает к 1 июля. Именно в это время в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Не так давно Еврокомиссия приняла решение о том, что привитые от коронавируса граждане третьих стран могут получить подтверждающий вакцинацию документ на территории Евросоюза. Таким образом, они будут освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри ЕС.