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01 июня 18:59
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новостей
18:58
Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
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Духовная программа «Поющие фрески» появилась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале

Общество
Духовная программа «Поющие фрески» появилась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале
wikipedia.org  /  Солдатских Виталий / CC BY-SA 4.0

Суздаль, 1 июня. Уникальный проект «Поющие фрески» объединяет церковные песнопения и причудливую игру света и тени на иконах. Это невероятно красивое откровение о вере внутри каждого из нас.

Руководитель мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря Антон Пахомов рассказал, что идея «Поющих фресок» появилась еще три года назад, но реализация началась только в конце 2021 года. Он отметил, что благодаря этой программе Суздаль воспринимается как духовное место, а не просто туристическая точка с большим количеством храмов.

«Это – уникальная духовная программа, в которой человек, находящийся в храме, может не только слушать, но и смотреть, и чувствовать все вокруг душой и сердцем. Само название «Поющие фрески» означает что человек может не видеть сами фрески, а прочувствовать их», — рассказал Пахомов в интервью изданию «Владимирские ведомости».

Главная цель «Поющих фресок» за короткое время затронуть самые глубины души, чтобы человек, вышел из храма совершенно другим. Руководитель мужского хора объяснил, что все присутствующие могут почувствовать мощное энергетическое воздействие. Песнопения, акустика храма в совокупности с интересным визуальным окрашиванием фресок производят неизгладимое впечатление.

Ранее ФАН сообщал, что по деревням алтайского края будет курсировать передвижной храм автомобиль. Такой «алтарь на колесах» создан для сопровождения Всероссийского крестного хода в село Коробейниково, который уже более 20 лет проходит в регионе в конце июня.

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церковь иконы хор монастырь
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