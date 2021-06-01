Духовная программа «Поющие фрески» появилась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале

Суздаль, 1 июня. Уникальный проект «Поющие фрески» объединяет церковные песнопения и причудливую игру света и тени на иконах. Это невероятно красивое откровение о вере внутри каждого из нас.

Руководитель мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря Антон Пахомов рассказал, что идея «Поющих фресок» появилась еще три года назад, но реализация началась только в конце 2021 года. Он отметил, что благодаря этой программе Суздаль воспринимается как духовное место, а не просто туристическая точка с большим количеством храмов.

«Это – уникальная духовная программа, в которой человек, находящийся в храме, может не только слушать, но и смотреть, и чувствовать все вокруг душой и сердцем. Само название «Поющие фрески» означает что человек может не видеть сами фрески, а прочувствовать их», — рассказал Пахомов в интервью изданию «Владимирские ведомости».

Главная цель «Поющих фресок» за короткое время затронуть самые глубины души, чтобы человек, вышел из храма совершенно другим. Руководитель мужского хора объяснил, что все присутствующие могут почувствовать мощное энергетическое воздействие. Песнопения, акустика храма в совокупности с интересным визуальным окрашиванием фресок производят неизгладимое впечатление.

Ранее ФАН сообщал, что по деревням алтайского края будет курсировать передвижной храм автомобиль. Такой «алтарь на колесах» создан для сопровождения Всероссийского крестного хода в село Коробейниково, который уже более 20 лет проходит в регионе в конце июня.