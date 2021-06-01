РЖД запустит более тысячи дополнительных поездов летом

Москва, 1 июня. Свыше тысячи дополнительных поездов будет запущено в России летом в связи с увеличением пассажиропотока, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга РЖД.

Порядка 600 составов перевозчик организует для сообщения с югом России, говорится в публикации. Речь идет в том числе о Черноморском побережье и курортах Северного Кавказа.

Наибольшим спросом у пассажиров в период отпусков у путешественников пользуются поезда из Москвы, Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Мурманска, Самары и других городов в направлении популярных курортов Черноморского побережья: Анапы, Адлера, Новороссийска и Имеретинского курорта, отметили в РЖД.

В конце мая перевозчик запустил мультимодальный маршрут из трех городов России на Валаам. Добраться на остров в течение всего летнего сезона можно будет, комбинируя поезда и водные скоростные «Метеоры».