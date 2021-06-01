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новостей
18:58
Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
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Неформальный сын Яковлевой признался в нежелании видеть людей

  /   Обновлено: 01 июня 2021 18:50
Шоу-бизнес
Неформальный сын Яковлевой признался в нежелании видеть людей
instagram.com  /  @elena_yakovleva_best_actress

Москва, 1 июня. Единственный наследник народной артистки РФ Елены Яковлевой не стесняется отвечать хейтерам, пишущим негативные замечания о его нестандартной внешности.

Денис Шальных активно борется с недоброжелательными поклонниками «звездной матери», которые постоянно интересуются его образом жизни и пытаются перевоспитать 28-летнего отпрыска.

Так, особенно волнует фанатов внешний вид парня, поскольку практически все его тело покрыто татуировками. Кроме того, за последнее время сын актрисы занялся бодибилдингом и сильно увеличил мышечную массу.

К вниманию со стороны подписчиков наследник Яковлевой относится крайне агрессивно. При этом сам парень отмечает, что благодарен богу за существование котов и возможность большую часть времени находиться дома.

«Господи, спасибо, что меня окружают теплые мурчащие котята разных размеров, и есть варик не выходить к вам - …. часто на улицу», — отмечает он в социальных сетях.

Парень залил свое тело краской, чтобы выразить социальный протест обществу. Также он увлекался шрамированием — на коже юноши есть несколько жутких полос. В 2020 году Шальных решил удалить тату с лица, однако после несколько процедур по неизвестной причине остановился.

Ранее ФАН сообщил, что Елена Яковлева показала снимающего штаны актер театра и кино Максима Аверина. Звезда сериала «Каменская» заскочила в гримерку к популярному артисту, который, судя по всему, готовился к выходу на сцену. Артистке приглянулись черные брюки Аверина с многочисленными стразами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Неформальный сын Яковлевой признался в нежелании видеть людей
тату шальных Яковлела
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