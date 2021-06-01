Неформальный сын Яковлевой признался в нежелании видеть людей

Москва, 1 июня. Единственный наследник народной артистки РФ Елены Яковлевой не стесняется отвечать хейтерам, пишущим негативные замечания о его нестандартной внешности.

Денис Шальных активно борется с недоброжелательными поклонниками «звездной матери», которые постоянно интересуются его образом жизни и пытаются перевоспитать 28-летнего отпрыска.

Так, особенно волнует фанатов внешний вид парня, поскольку практически все его тело покрыто татуировками. Кроме того, за последнее время сын актрисы занялся бодибилдингом и сильно увеличил мышечную массу.

К вниманию со стороны подписчиков наследник Яковлевой относится крайне агрессивно. При этом сам парень отмечает, что благодарен богу за существование котов и возможность большую часть времени находиться дома.

«Господи, спасибо, что меня окружают теплые мурчащие котята разных размеров, и есть варик не выходить к вам - …. часто на улицу», — отмечает он в социальных сетях.

Парень залил свое тело краской, чтобы выразить социальный протест обществу. Также он увлекался шрамированием — на коже юноши есть несколько жутких полос. В 2020 году Шальных решил удалить тату с лица, однако после несколько процедур по неизвестной причине остановился.

Ранее ФАН сообщил, что Елена Яковлева показала снимающего штаны актер театра и кино Максима Аверина. Звезда сериала «Каменская» заскочила в гримерку к популярному артисту, который, судя по всему, готовился к выходу на сцену. Артистке приглянулись черные брюки Аверина с многочисленными стразами.