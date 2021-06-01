Тренировавшаяся с «Барселоной» Ольга Бузова объявила о возвращении в футбол

Москва, 1 июня. Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками неожиданной новостью. Знаменитость сообщила, что станет арбитром на чемпионате Европы по футболу.

Еще в 2019 году Бузова стала игроком «Барселоны» на несколько дней и даже потренировалась с любимой командой. О возвращении в футбол исполнительница хита «Мало половин» объявила на своей странице в Instagram. Певица отметила, что шесть лет сидела на трибуне, поэтому, похоже, не сомневается в своих судейских способностях.

«Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня много припасено», — в шутку пригрозила спортсменам телеведущая.

Поклонники Бузовой по-разному приняли новость о причастности звезды к будущему чемпионату. Некоторые фанаты похвалили певицу, другие же посмеялись над ней и решили, что знаменитость хочет отомстить всем футболистом после развода с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

«Это ж теперь футбол придется смотреть из-за одной девушки!»; «Кайф, Оля, ты просто лучшая — королева. Ты была и будешь иконой»; «Где-то перекрестился Тарасов»; «Вот и пришел конец футболу», — написали комментаторы.

Ольга Бузова оказалась в центре скандала после своего недавнего концерта в Волгограде, поскольку певица вела себя на сцене очень странно. Нарколог и психиатр Алексей Казанцев назвал возможную причину неоднозначного выступления знаменитости.