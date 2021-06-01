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Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
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18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
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Тренировавшаяся с «Барселоной» Ольга Бузова объявила о возвращении в футбол

Шоу-бизнес
Тренировавшаяся с «Барселоной» Ольга Бузова объявила о возвращении в футбол
Prt Scr instagram.com  /  @buzova86

Москва, 1 июня. Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками неожиданной новостью. Знаменитость сообщила, что станет арбитром на чемпионате Европы по футболу.

Еще в 2019 году Бузова стала игроком «Барселоны» на несколько дней и даже потренировалась с любимой командой. О возвращении в футбол исполнительница хита «Мало половин» объявила на своей странице в Instagram. Певица отметила, что шесть лет сидела на трибуне, поэтому, похоже, не сомневается в своих судейских способностях.

«Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня много припасено», — в шутку пригрозила спортсменам телеведущая.

Поклонники Бузовой по-разному приняли новость о причастности звезды к будущему чемпионату. Некоторые фанаты похвалили певицу, другие же посмеялись над ней и решили, что знаменитость хочет отомстить всем футболистом после развода с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

«Это ж теперь футбол придется смотреть из-за одной девушки!»;

«Кайф, Оля, ты просто лучшая — королева. Ты была и будешь иконой»;

«Где-то перекрестился Тарасов»;

«Вот и пришел конец футболу», — написали комментаторы.

Ольга Бузова оказалась в центре скандала после своего недавнего концерта в Волгограде, поскольку певица вела себя на сцене очень странно. Нарколог и психиатр Алексей Казанцев назвал возможную причину неоднозначного выступления знаменитости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тренировавшаяся с «Барселоной» Ольга Бузова объявила о возвращении в футбол
футбол бузова звезды
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