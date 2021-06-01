Бывший советник Трампа не исключил военного переворота в США

Вашингтон, 1 июня. Военный переворот в Америке «должен случиться» по образцу Мьянмы, заявил в беседе с журналистами местных СМИ бывший советник экс-президента США по нацбезопасности Майкл Флинн.

Генерал-лейтенант в отставке уверен, что переворот не обойдет США стороной.

В Мьянме протесты продолжаются с начала февраля. В результате военных действий власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлайна. Президент республики и государственный советник были задержаны.

Ранее американский политик Роджер Стоун заявил, что хотел бы увидеть Флинна в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024 году. Экс-советник сказал, что не заинтересован в этой должности.