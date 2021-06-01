Рига, 1 июня. Латвия продолжает активно эксплуатировать инфраструктуру, оставшуюся ей после распада СССР, а новые проекты реализует при участии РФ.

Страны Прибалтики на фоне уменьшения дотаций ЕС предпринимают попытки к оживлению экономики своей страны за счет реализации инфраструктурных проектов, на которые Брюссель еще продолжает выделять деньги. В информационном агентстве BALTNEWS обратили внимание на подобное развитие событий, отметив, что эффективнее было бы строит не новые дороги, а заводы.

«Пока еврофонды работают, нужно пользоваться. Конечно, строительство Восточной магистрали создаст много рабочих мест и разогреет стынущую экономику Латвии», — рассказали в издании о новых планах рижских властей по освоению денег ЕС.

На этом фоне автор материала Александр Филей вспомнил про то, что все мосты в Риге, которые являются наиболее сложными объектами дорожной инфраструктуры города, достались столице Латвии в наследство от «советской оккупации». При этом источник указал на неспособность Риги возводить новые мосты без участия России. В качестве подтверждения был приведен Южный мост, который строился с 2004 по 2013 год.

«Проектную документацию к нему разрабатывал Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург, а конструкции поставляло одно из крупнейших российских мостостроительных предприятий – «Воронежстальмост», — заявили в издании, подчеркивая тот факт, что и «здесь без России не обошлось».

Ранее отмечалось, как Латвия теряет значительную часть железных дорог из-за враждебного отношения Риги к России.