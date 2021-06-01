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новостей
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
18:36
Политика
В ФРГ выразили уверенность в скором завершении строительства «Северного потока — 2»
18:33
Политика
Погребинский рассказал об угрозе союза Москвы и Минска для властей Украины
18:30
Общество
Многодетные семьи в Петербурге получили медали
18:29
Общество
Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Ханты-Мансийске
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Риге указали на неспособность латышей возводить новые мосты без участия России

Экономика
Риге указали на неспособность латышей возводить новые мосты без участия России
pixabay.com

Рига, 1 июня. Латвия продолжает активно эксплуатировать инфраструктуру, оставшуюся ей после распада СССР, а новые проекты реализует при участии РФ.

Страны Прибалтики на фоне уменьшения дотаций ЕС предпринимают попытки к оживлению экономики своей страны за счет реализации инфраструктурных проектов, на которые Брюссель еще продолжает выделять деньги. В информационном агентстве BALTNEWS обратили внимание на подобное развитие событий, отметив, что эффективнее было бы строит не новые дороги, а заводы.

«Пока еврофонды работают, нужно пользоваться. Конечно, строительство Восточной магистрали создаст много рабочих мест и разогреет стынущую экономику Латвии», — рассказали в издании о новых планах рижских властей по освоению денег ЕС.

На этом фоне автор материала Александр Филей вспомнил про то, что все мосты в Риге, которые являются наиболее сложными объектами дорожной инфраструктуры города, достались столице Латвии в наследство от «советской оккупации». При этом источник указал на неспособность Риги возводить новые мосты без участия России. В качестве подтверждения был приведен Южный мост, который строился с 2004 по 2013 год.

«Проектную документацию к нему разрабатывал Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург, а конструкции поставляло одно из крупнейших российских мостостроительных предприятий – «Воронежстальмост», — заявили в издании, подчеркивая тот факт, что и «здесь без России не обошлось».

Ранее отмечалось, как Латвия теряет значительную часть железных дорог из-за враждебного отношения Риги к России.

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Все новости / Экономика / Риге указали на неспособность латышей возводить новые мосты без участия России
Латвия ссср мост рф рига
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